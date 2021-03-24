Trabzon Sürmene'de korku dolu anlar! Denize düşen genç kızı bekçi kurtardı

Sürmene ilçe sahilindeki iskeleden dün S.Ş. isimli 15 yaşındaki genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Genç kızın denize düştüğünü gören ve çevrede o sırada devriye görevi yapmakta olan bekçi Hasan Kulaç üzerindeki üniformayı çıkartarak denize atladı.