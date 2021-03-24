Trabzon Sürmene'de korku dolu anlar! Denize düşen genç kızı bekçi kurtardı
Son dakika haberine göre Trabzon'un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı hiç çekinmeden buz gibi denize atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç yaşadığı o anları anlattı. Genç kızla aralarında geçen diyaloğu da anlatan Kulaç, "Çok üşümüştü çok titriyordu, ağlıyordu zaten biraz da su yutmuştu. Ona sordum 'sen mi atladın?' diye o da bana düştüğünü, korktuğunu söyledi. Ona onu bırakmayacağımı söyledim. korkmamasını istedim" diye konuştu.
24.03.2021 16:53
- Son Güncelleme: 24.03.2021 17:07