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Trabzon Sürmene'de korku dolu anlar! Denize düşen genç kızı bekçi kurtardı

Son dakika haberine göre Trabzon'un Sürmene ilçesinde iskeleden denize düşen 15 yaşındaki genç kızı hiç çekinmeden buz gibi denize atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç yaşadığı o anları anlattı. Genç kızla aralarında geçen diyaloğu da anlatan Kulaç, "Çok üşümüştü çok titriyordu, ağlıyordu zaten biraz da su yutmuştu. Ona sordum 'sen mi atladın?' diye o da bana düştüğünü, korktuğunu söyledi. Ona onu bırakmayacağımı söyledim. korkmamasını istedim" diye konuştu.

24.03.2021 16:53 - Son Güncelleme: 24.03.2021 17:07
Trabzon Sürmene'de korku dolu anlar! Denize düşen genç kızı bekçi kurtardı

Sürmene ilçe sahilindeki iskeleden dün S.Ş. isimli 15 yaşındaki genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Genç kızın denize düştüğünü gören ve çevrede o sırada devriye görevi yapmakta olan bekçi Hasan Kulaç üzerindeki üniformayı çıkartarak denize atladı.

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Trabzon Sürmene'de korku dolu anlar! Denize düşen genç kızı bekçi kurtardı

Genç kızı kıyıya çıkartmayı başaran bekçinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, kayalıklardan sahile çıkartılan genç kızın büyük şok yaşadığı gözlendi.

Trabzon Sürmene'de korku dolu anlar! Denize düşen genç kızı bekçi kurtardı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınarak hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon Sürmene'de korku dolu anlar! Denize düşen genç kızı bekçi kurtardı

Sürmene Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan kahraman bekçi Hasan Kulaç, bugün yaşadığı o anları anlattı.

Trabzon Sürmene'de korku dolu anlar! Denize düşen genç kızı bekçi kurtardı

Bekçi Hasan Kulaç, doğma büyüme Sürmeneli olduğunu belirterek "Dün devriye esnasında haber merkezimizin anonsuyla kız kardeşimizin iskeleden düştüğünü ve suda boğulmak üzere olduğunun haberini aldık.