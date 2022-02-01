Hakkari Yüksekova’da askeri üs bölgelerinin yolu 4 günde açıldı! 8 metreyi aşan kar kalınlığı

Yüksekova'da etkili alan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Evliya Tepe, İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Süpürge ve aynı güzergahtaki Engin Mayın, Kotul Meydan ile Tuğtepe askeri üs bölgelerinin yolu kapandı.