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Hakkari Yüksekova'da askeri üs bölgelerinin yolu 4 günde açıldı! 8 metreyi aşan kar kalınlığı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan ve kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 5 askeri üs bölgesinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince kardan tüneller ile 4 günde ulaşıma açıldı.

DHA
01.02.2022 14:21 - Son Güncelleme: 01.02.2022 14:48
Hakkari Yüksekova’da askeri üs bölgelerinin yolu 4 günde açıldı! 8 metreyi aşan kar kalınlığı

Yüksekova'da etkili alan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Evliya Tepe, İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Süpürge ve aynı güzergahtaki Engin Mayın, Kotul Meydan ile Tuğtepe askeri üs bölgelerinin yolu kapandı.

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Hakkari Yüksekova’da askeri üs bölgelerinin yolu 4 günde açıldı! 8 metreyi aşan kar kalınlığı

İlçeye bağlı 5 askeri üs bölge yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de hemen harekete geçerek çalışma başlattı.

Hakkari Yüksekova’da askeri üs bölgelerinin yolu 4 günde açıldı! 8 metreyi aşan kar kalınlığı

Yapılan çalışmalarda ekipler, üs bölgelerindeki 20 kilometrelik alanda kar tünelleri açarak ilerleyebildi.

Hakkari Yüksekova’da askeri üs bölgelerinin yolu 4 günde açıldı! 8 metreyi aşan kar kalınlığı

Ekipler, fırtına nedeniyle yer yer 8 metreyi aşan karları temizleyerek, askeri üs bölgelerinin yolunu 4 gün süren çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

Hakkari Yüksekova’da askeri üs bölgelerinin yolu 4 günde açıldı! 8 metreyi aşan kar kalınlığı
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