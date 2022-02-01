Hakkari Yüksekova'da askeri üs bölgelerinin yolu 4 günde açıldı! 8 metreyi aşan kar kalınlığı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan ve kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 5 askeri üs bölgesinin yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince kardan tüneller ile 4 günde ulaşıma açıldı.
01.02.2022 14:21
- Son Güncelleme: 01.02.2022 14:48
Yüksekova'da etkili alan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Evliya Tepe, İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Süpürge ve aynı güzergahtaki Engin Mayın, Kotul Meydan ile Tuğtepe askeri üs bölgelerinin yolu kapandı.
İlçeye bağlı 5 askeri üs bölge yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de hemen harekete geçerek çalışma başlattı.