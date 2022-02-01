Yerde sürekleyip ateş ettiler! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler
Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendi balıkçısında feci şekilde öldürülmüştü. Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin yeni görüntülerinde katiller Mahmutyazıcıoğlu'nu yerde sürükleyip defalarca tetiğe basıyorlar. İşte o kan donduran anlar...
01.02.2022 15:54
- Son Güncelleme: 01.02.2022 16:31
Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.