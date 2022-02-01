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Yerde sürekleyip ateş ettiler! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler

Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendi balıkçısında feci şekilde öldürülmüştü. Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin yeni görüntülerinde katiller Mahmutyazıcıoğlu'nu yerde sürükleyip defalarca tetiğe basıyorlar. İşte o kan donduran anlar...

01.02.2022 15:54 - Son Güncelleme: 01.02.2022 16:31
Yerde sürekleyip ateş ettiler! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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Yerde sürekleyip ateş ettiler! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlılarının yakalamak için zamana karşı yarış başlatmıştı.

Yerde sürekleyip ateş ettiler! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler

İlginç bir teknik kullanarak saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine hızlıca buraya terk edip başka bir eve gitti.

Yerde sürekleyip ateş ettiler! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler

Büyükçekmece'deki bir eve saklanan zanlılar, kendilerini adım adım izleyen polislerce kıskıvrak yakalandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk kurşunla yaralandıktan sonra kapı önüne sürükleyip peş peşe ateş edildiği anlar görülüyor.

Yerde sürekleyip ateş ettiler! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler

Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlık sonucu iki çocuk babası genç avukatı hayattan koparan Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ele geçirildi.

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