Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

Wanda Nara'nın ihanetine uğradıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Mauro Icardi, geçen günlerde China Suarez ile ilişkisini resmen duyurmuştu.
Icardi, aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" demişti.
O günden bu yana sevgilisiyle sık sık paylaşımda bulunan Icardi, yayınlandığı pozlarla magazin manşetlerini süslemişti.
Yıldız futbolcu şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği öne sürüldü.
Arjantinli magazin gazetecisi Yanina Latorre, America TV'de yayınlanan LAM programında çiftin bebek beklediğini söyledi.
Yanina Latorre, hamilelik haberini 4 farklı kaynaktan doğrulattığını da sözlerine ekledi.
Arjantin medyasında yer alan iddialar sonrası sosyal medyada "Aman Wanda Nara duymasın", "Wanda çıldıracak" yorumları yapıldı.
CHINA SUAREZ'DEN AÇIKLAMA
Hamilelik haberleriyle gündeme gelen China Suarez ise iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Suarez, bikinili pozuna "Hamile değilim. Belki de 'kaynak' benim hakkımda sürekli yalan söyleyenle aynıdır" iddiayı yalanladı.
İşte China Suarez'in o paylaşımı...