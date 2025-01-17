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Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

İhanetine uğradığı Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, geçen günlerde China Suarez ile aşkını ilan etmişti. O günden bu yana sevgilisiyle sık sık paylaşımda bulunan Icardi hakkında ortaya atılan bir iddia ise dikkat çekti. Ünlü çiftin bebek beklediği öne sürüldü. Hamilelik haberleriyle gündeme gelen China Suarez'den açıklama gecikmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 11:37 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 11:37
Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

Wanda Nara'nın ihanetine uğradıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Mauro Icardi, geçen günlerde China Suarez ile ilişkisini resmen duyurmuştu.

Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

Icardi, aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" demişti.

Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

O günden bu yana sevgilisiyle sık sık paylaşımda bulunan Icardi, yayınlandığı pozlarla magazin manşetlerini süslemişti.

Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

Yıldız futbolcu şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü çiftin bebek beklediği öne sürüldü.

Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

Arjantinli magazin gazetecisi Yanina Latorre, America TV'de yayınlanan LAM programında çiftin bebek beklediğini söyledi.

Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

Yanina Latorre, hamilelik haberini 4 farklı kaynaktan doğrulattığını da sözlerine ekledi.

Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

Arjantin medyasında yer alan iddialar sonrası sosyal medyada "Aman Wanda Nara duymasın", "Wanda çıldıracak" yorumları yapıldı.

Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

CHINA SUAREZ'DEN AÇIKLAMA

Hamilelik haberleriyle gündeme gelen China Suarez ise iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Suarez, bikinili pozuna "Hamile değilim. Belki de 'kaynak' benim hakkımda sürekli yalan söyleyenle aynıdır" iddiayı yalanladı.

Mauro Icardi ve China Suarez bebek mi bekliyor? Sevgilisi tüm gerçeği açıkladı!

İşte China Suarez'in o paylaşımı...