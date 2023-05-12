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Yeşilçam’ın Ayşecik'inin son haline bakın! Kendine bambaşka bir yol çizen Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor

Papatya, Ölümden de Acı, Ayşecik, Öksüz Kız, İki Yavrucak, Çalıkuşu gibi birçok yapımda rol alan Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra gündeme geldi. 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açan Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, usta oyuncunun son hali için 'Tanımakta zorlandım' yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

12.05.2023 13:00 - Son Güncelleme: 12.05.2023 13:00
Yeşilçam’ın Ayşecik’inin son haline bakın! Kendine bambaşka bir yol çizen Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor

Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.

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Yeşilçam’ın Ayşecik’inin son haline bakın! Kendine bambaşka bir yol çizen Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor

Dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile nikah masasına oturan ve kendine bambaşka bir yol çizen Değirmencioğlu'nun şimdilerde İstanbul'da emlakçılık yaptığı öğrenildi.

Yeşilçam’ın Ayşecik’inin son haline bakın! Kendine bambaşka bir yol çizen Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor

Değirmencioğlu'nun son hali ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, usta oyuncunun son hali için 'Tanımakta zorlandım' yorumunda bulundu.

Yeşilçam’ın Ayşecik’inin son haline bakın! Kendine bambaşka bir yol çizen Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor

İşte Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın Ayşecik’inin son haline bakın! Kendine bambaşka bir yol çizen Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor

Filiz Akın

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