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Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Özellikle Kemal Sunal filmlerinden tanıdığımız Celal Yonat, oynadığı filmlerdeki rollerinden ötürü Arap Celal olarak da biliniyor. Yeşilçam'ın birçok filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat'ın kim olduğunu birçok kişi bilmiyor. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Yeşilçam filmlerinin Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

27.12.2019 22:19 - Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Peki Arap Celal aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Celal Yonat - Çorum

Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Akın Akınözü – Ankara

Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

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