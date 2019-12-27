Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Özellikle Kemal Sunal filmlerinden tanıdığımız Celal Yonat, oynadığı filmlerdeki rollerinden ötürü Arap Celal olarak da biliniyor. Yeşilçam'ın birçok filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat'ın kim olduğunu birçok kişi bilmiyor. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Yeşilçam filmlerinin Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! İşte ünlülerin memleketleri...

27.12.2019 22:19 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





