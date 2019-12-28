Günlük burç yorumları – 28 Aralık 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Aralık Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
İletişim yeteneklerini ortaya koyman bazı fırsatları yakalamada kolaylık sağlayacak. İletişim problemlerine çözümü getiren kişi bugün sen olabilirsin. Maddi konularda meraklı yapınızı ortaya çıkaran araştırmalar peşindesiniz. İsteklerinizdeki artışların sizi yönlendirmesine izin verecek ve bir çok olayınızı zincirleme bir şekilde halledeceksiniz. Güven duygunuzun gelişmiş olduğunu görmek yakın dostlarınızı da olumlu etkilenmesine neden olacaktır. Bugün oldukça iddialı davranmalısınız.
Aşk hayatınızda yaşadığınız problemleri çözme cesareti gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Sosyal olarak da herkesin sevdiği bir kimse olmaktan gurur duyuyorsunuz.
BOĞA
Düşündüklerini dışarıya karşı ifade ederken zaman zaman zorlanmalar yaşayabilirsin. Duyguların aslında sana bugün rehber olacak. Sabah saatlerinde başlattığınız bir işiniz, akşama doğru hız kazandığını görmek sizi oldukça mutlu edecek. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda, kendinize özgün hareket etmekle birçok kişinin sempatisini kazanabilirsiniz. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getirmek, sizi olumlu bir potaya getiriyor.
Kariyer planlaması çizerken fikirlerinizin net olmaması sebebiyle bunu kaybedebilirsiniz. Aşk konusunda iyi bir partner olmanız Onu size daha da yakınlaştırıyor.
İKİZLER
Uzun zamandır özlemini duyduğun kişiden haberler alabilirsin. Düşüncelerindeki esneklik çevrene de olumlu yansıyor. Düşüncelerinizde cesur yönlerinizle dikkat çekiyor ve fikirlerinizi çevrenize kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün, dostlarınızla birlikte karşılıklı görüşmeleriniz olacak. Ailenizin de görüşlerinden yola çıkarak, uzun süredir gerçekleştirmek istediğiniz projelere sıcak bakabilirsiniz. Gizliliğin çekici geleceği bir gün, siz de hoş gelecektir.
Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Partnerinize olan sevginiz de onun hoşuna giderek daha romantik bir ilişki yaşamanıza vesile olacaktır.
YENGEÇ
Artık bazı şeyleri kafana takmak yerine akşamüstü yapacağın programlara odaklanabilirsin. Önemli kişilerle buluşabilirsin. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Geleneksel yapınızın sizi zorlaması halinde, yakın dostlarınızdan duygusal destekler alabilirsiniz. Ayak bileklerinizi korumalısınız.
Sevdiklerinizle her anınızı paylaşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Partneri olmayan Yengeç'ler bilhassa aile ve arkadaşlarıyla çok keyifli zamanlar geçirebilirler.
ASLAN
Günün yoğunluğu seni sabahtan itibaren gergin yapabilir. Bugün, ilişkilerinde ne istediğini bilmeyen kişilerden uzak duracaksın. Kendinizi aşma konusunda uyguladığınız katı kurallarınız var. Hiç kimseye taviz vermek istemiyor olmanız, içsel olarak yalnızlık duygusuna kapılmanıza neden oluyor. Partnerinizin sizi desteklemesi konusunda, çekimser beklentiler içindesiniz. Mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacaktır.
Siz hayata hevesli oldukça her şeyin istediğiniz gibi gittiğini görebilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçerek sevdiklerinize bolca zaman ayırabilirsiniz.