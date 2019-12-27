Şeytanın en sevdiği 36 kişi! Bu özelliklere sahipseniz...
Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar. Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, farkında olmasa da şeytana dost olan kişileri sıraladı. İşte şeytanın en çok sevdiği kişiler ve özellikleri...
27.12.2019 13:30
- Son Güncelleme: 27.12.2019 13:30
Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar. Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler. Bunlardan olmamak lazım. Aşağıda sayacağım özelliklerden biri bizde varsa bir an tövbe edip bu halden sıyrılalım. O halde soralım şeytan kimleri sever.
Şeytanın sevdiklerinin listesi şöyledir:
1- Zalim idareciler
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