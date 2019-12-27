GaleriYaşam

Şeytanın en sevdiği 36 kişi! Bu özelliklere sahipseniz...

Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar. Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, farkında olmasa da şeytana dost olan kişileri sıraladı. İşte şeytanın en çok sevdiği kişiler ve özellikleri...

27.12.2019 13:30 - Son Güncelleme: 27.12.2019 13:30
Şeytanın en sevdiği 36 kişi! Bu özelliklere sahipseniz...

Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar. Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler. Bunlardan olmamak lazım. Aşağıda sayacağım özelliklerden biri bizde varsa bir an tövbe edip bu halden sıyrılalım. O halde soralım şeytan kimleri sever.

Şeytanın sevdiklerinin listesi şöyledir:

1- Zalim idareciler

Şeytanın en sevdiği 36 kişi! Bu özelliklere sahipseniz...

2- İhanet eden, halkı aldatan tüccarlar

Şeytanın en sevdiği 36 kişi! Bu özelliklere sahipseniz...

3- Kibirli zenginler

Şeytanın en sevdiği 36 kişi! Bu özelliklere sahipseniz...

4- Zina ve fuhuş yapanlar

Şeytanın en sevdiği 36 kişi! Bu özelliklere sahipseniz...

5- Bol bol yalan yere yemin edenler

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Adana 4 gün felaketi yaşadı! Mezarlık sular altında kaldı
Adana 4 gün felaketi yaşadı! Mezarlık sular altında kaldı