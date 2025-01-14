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Yeşilçam yıldızı sevenlerini endişelendirdi! Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi!

Yeşilçam'ın 'Kolejli kızı' olarak hafızalara kazınan Filiz Akın, oyunculuk yeteneği ve dillere destan güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Akın zaman zaman ise sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı geçen aylarda hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirmişti. Akın'ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Akın, Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:59 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:59
Yeşilçam yıldızı sevenlerini endişelendirdi! Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi!

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen 82 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın'ın sağlık durumu uzun zamandır merak ediliyordu.

Yeşilçam yıldızı sevenlerini endişelendirdi! Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi!

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yeşilçam yıldızı sevenlerini endişelendirdi! Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi!

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a nakledildi.

Yeşilçam yıldızı sevenlerini endişelendirdi! Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi!

Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği öğrenildi.

Yeşilçam yıldızı sevenlerini endişelendirdi! Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi!

NE OLMUŞTU?
Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın'ın 2002'de nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenilmişti.

Yeşilçam yıldızı sevenlerini endişelendirdi! Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi!

Ünlü oyuncu, ikinci evrede olduğu öğrenilen hastalığı, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

Yeşilçam yıldızı sevenlerini endişelendirdi! Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi!

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.