Yeşilçam yıldızı sevenlerini endişelendirdi! Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi!

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte ' Yeşilçam 'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen 82 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın 'ın sağlık durumu uzun zamandır merak ediliyordu.

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a nakledildi.