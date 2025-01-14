Yeşilçam yıldızı sevenlerini endişelendirdi! Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi!

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte 'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen 82 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın'ın sağlık durumu uzun zamandır merak ediliyordu.
Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a nakledildi.
Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın'ın 2002'de nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenilmişti.
Ünlü oyuncu, ikinci evrede olduğu öğrenilen hastalığı, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.
"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.