PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? “Ne güzeldi” Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra gönlünü Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Paris tatilinden paylaşım yapan Düvenci, sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozu yayınladı. Söz konusu paylaşımda hem Düvenci'nin kullandığı ifadeler hem de ikilinin parmaklarındaki yüzükler dikkat çekti. Paris pozu "Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu?" sorusunu akıllara getirirken Düvenci'den sürpriz bir paylaşım daha geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:08 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:08
Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Ne güzeldi Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü Güçlü Mete'ye kaptırdı.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Ne güzeldi Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, geçen günlerde tatil için Paris'e uçtu. Düvenci de Paris tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Ne güzeldi Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

Düvenci, sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozu yayınladı. Söz konusu paylaşımda hem Düvenci'nin kullandığı ifadeler hem de ikilinin parmaklarındaki yüzükler dikkat çekti.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Ne güzeldi Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

Bir röportajında "Evlilik defterini tamamen kapattınız mı?" sorusuna "Hayatta hiçbir şeyden tamamen vazgeçmem, her zaman yeniden başlarım" şeklinde cevap veren Düvenci paylaşımına da "Ne güzeldi" notunu ekledi.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Ne güzeldi Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

Düvenci'nin yüzüklü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Ne güzeldi Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Ne güzeldi Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Ceyda Düvenci'den kafa karıştıran paylaşımının ardından bir hamle daha geldi. İmaj tazeleyen ünlü oyuncu, son halini takipçileriyle paylaştı.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Ne güzeldi Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

Sarı saçlarından vazgeçen Düvenci'nin son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Ne güzeldi Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

Saçlarını koyu renge boyatan ünlü oyuncunun yeni haline bazı sosyal medya kullanıcıları tam not verirken bazıları "Acil sarıya dön" yorumunda bulundu.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? Ne güzeldi Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

İşte Ceyda Düvenci'nin yeni imajı...