Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? “Ne güzeldi” Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü Güçlü Mete'ye kaptırdı.

Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, geçen günlerde tatil için Paris'e uçtu. Düvenci de Paris tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Düvenci, sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozu yayınladı. Söz konusu paylaşımda hem Düvenci'nin kullandığı ifadeler hem de ikilinin parmaklarındaki yüzükler dikkat çekti.

Bir röportajında "Evlilik defterini tamamen kapattınız mı?" sorusuna "Hayatta hiçbir şeyden tamamen vazgeçmem, her zaman yeniden başlarım" şeklinde cevap veren Düvenci paylaşımına da "Ne güzeldi" notunu ekledi.