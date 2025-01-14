Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu? “Ne güzeldi” Yüzüklerini takıp verdikleri pozla...

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra gönlünü Güçlü Mete'ye kaptırdı.
Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, geçen günlerde tatil için Paris'e uçtu. Düvenci de Paris tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Düvenci, sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozu yayınladı. Söz konusu paylaşımda hem Düvenci'nin kullandığı ifadeler hem de ikilinin parmaklarındaki yüzükler dikkat çekti.
Bir röportajında "Evlilik defterini tamamen kapattınız mı?" sorusuna "Hayatta hiçbir şeyden tamamen vazgeçmem, her zaman yeniden başlarım" şeklinde cevap veren Düvenci paylaşımına da "Ne güzeldi" notunu ekledi.
Düvenci'nin yüzüklü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evleniyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...
SÜRPRİZ PAYLAŞIM
Ceyda Düvenci'den kafa karıştıran paylaşımının ardından bir hamle daha geldi. İmaj tazeleyen ünlü oyuncu, son halini takipçileriyle paylaştı.
Sarı saçlarından vazgeçen Düvenci'nin son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Saçlarını koyu renge boyatan ünlü oyuncunun yeni haline bazı sosyal medya kullanıcıları tam not verirken bazıları "Acil sarıya dön" yorumunda bulundu.
İşte Ceyda Düvenci'nin yeni imajı...