17 yıl dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un güzeller güzeli eşi de tanıdık çıktı! Meğer BBG ile ünlenmiş...

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde Kürşat karakterini canlandıran Gürkan Uygun, yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Hayatı araştırılan üç çocuk babası Uygun'un özellikle eşi merak konusu oldu.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
Ailesinin iş dolayısıyla yerleştiği İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun, Gürcü asıllı bir anne babanın çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. Aslen Sakaryalı olan Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974 yılında doğdu.
Lise yıllarından itibaren gönlünü tiyatroya kaptıran başarılı oyuncu Gürkan Uygun, 1990 yılında amatör tiyatronun içinde yer aldı. Gençlik yıllarında birçok oyunda yer alan Gürkan Uygun, üniversitede de tiyatrodan kopamadı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girerek oyunculuk adına önemli bir eğitim alan Uygun, bununla da yetinmeyerek Dormen Tiyatrosunda eğitim aldı. Başarılı bir eğitim hayatının ardından 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başlayan Gürkan Uygun için önemli bir kariyerin ilk adımı atılmış oldu.
Birbirinden önemli projelerin içinde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, unutulmaz karakterlere hayat verdi. Bir dönem atv ekranında da yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde Memati Baş karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un ilk dizileri arasında da efsaneler yer aldı.
1996-2001 yılları arasında atv'de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisinde rol alan başarılı isim, dönemin iddialı dizilerinden 'Böyle mi Olacaktı?' için de kamera karşısına geçti. Gürkan Uygun, çok sayıda dizide başarılı performansıyla akıllara kazındı.
Sinemada da iddialı yapımlarda yer alan Gürkan Uygun, ilk olarak 1998 yılında Hoşçakal Yarın filmi için kamera karşısına geçti. Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Unutursam Fısılda, Bana Masal Anlatma, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi önemli filmlerde rol alan Gürkan Uygun, beyazperdenin de aranan isimlerinden oldu.
Son adresi Bir Gece Masalı dizisi olan ünlü oyuncunun ailesi de merak edildi. Üç çocuk babası Uygun'un özellikle eşi merak konusu oldu.
Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların dikkat çeken yarışmalarından olan BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.
Evliliklerinde 17 yılı deviren çift, 3 kez anne-baba olmanın mutluğunu yaşadı.
ÇOCUKLARINA BAKIN!
Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Ceylan, Mihriban Balım ve Ateş ismini verdiklerini çocuklarının ardından 2021 yılında Miran Mavi'yi kucaklarına aldı.
Gürkan Uygun ve eşi, oğulları Mavi ile Bodrum'da görüntülenmişti.
Gürkan Uygun ve kızı