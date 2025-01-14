17 yıl dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un güzeller güzeli eşi de tanıdık çıktı! Meğer BBG ile ünlenmiş...

1996-2001 yılları arasında atv'de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisinde rol alan başarılı isim, dönemin iddialı dizilerinden 'Böyle mi Olacaktı?' için de kamera karşısına geçti. Gürkan Uygun, çok sayıda dizide başarılı performansıyla akıllara kazındı.

Sinemada da iddialı yapımlarda yer alan Gürkan Uygun, ilk olarak 1998 yılında Hoşçakal Yarın filmi için kamera karşısına geçti. Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Unutursam Fısılda, Bana Masal Anlatma, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi önemli filmlerde rol alan Gürkan Uygun, beyazperdenin de aranan isimlerinden oldu.

Son adresi Bir Gece Masalı dizisi olan ünlü oyuncunun ailesi de merak edildi. Üç çocuk babası Uygun'un özellikle eşi merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların dikkat çeken yarışmalarından olan BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.