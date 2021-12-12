Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Alman turistin içeceğine ilaç atıp...
İstanbul Taksim'de Yeşilçam filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. Alman bir turist sokakta tanıştığı yabancı uyruklu şahsın götürdüğü mekanda alkol bardağına ilaç atmasının ardından kendisinden geçti. Olayda turistin cep telefonunu ve parasını gasp ederek kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
12.12.2021 10:05
- Son Güncelleme: 12.12.2021 10:05
Beyoğlu Taksim'de meydana gelen olayda Alman vatandaşı Harald Rolf B., sokakta tanıştığı Tunus uyruklu Mokhles K. (39) ile birlikte bir mekana giderek alkol almaya başladı. Mekanda sohbet ettikleri sırada Tunus uyruklu Mokhles K. bir anda cep telefonuyla özçekim yapmak istedi.
İlaçlı alkolü içen Alman turist, bir süre sonra kendinden geçti. Gaspçının bu taktiği ise Yeşilçam filmlerindeki Nuri Alço'nun gazoza ilaç atma sahnesini akıllara getirdi.