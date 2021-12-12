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Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Alman turistin içeceğine ilaç atıp...

İstanbul Taksim'de Yeşilçam filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı. Alman bir turist sokakta tanıştığı yabancı uyruklu şahsın götürdüğü mekanda alkol bardağına ilaç atmasının ardından kendisinden geçti. Olayda turistin cep telefonunu ve parasını gasp ederek kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

12.12.2021 10:05 - Son Güncelleme: 12.12.2021 10:05
Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Alman turistin içeceğine ilaç atıp...

Taksim'de Alman turist, sokakta tanıştığı yabancı uyruklu şahsın götürdüğü mekanda alkol bardağına ilaç atmasının ardından kendisinden geçti. Yeşilçam filmini aratmayan olayda turistin cep telefonunu ve parasını gasp ederek kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Alman turistin içeceğine ilaç atıp...

Beyoğlu Taksim'de meydana gelen olayda Alman vatandaşı Harald Rolf B., sokakta tanıştığı Tunus uyruklu Mokhles K. (39) ile birlikte bir mekana giderek alkol almaya başladı. Mekanda sohbet ettikleri sırada Tunus uyruklu Mokhles K. bir anda cep telefonuyla özçekim yapmak istedi.

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Alman turistin içeceğine ilaç atıp...

Fotoğraf çekme bahanesiyle Alman turistin elinden alkolü alan Mokhles K., bardakları yan yana getirerek fotoğraf çekti. Bu sırada Alman turistin dikkatini dağıtmak için sürekli konuşan Mokhles K., bir anda bardakları karıştırarak Alman turiste el çabukluğuyla ilaç attığı bardağı geri verdi.

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Alman turistin içeceğine ilaç atıp...

İlaçlı alkolü içen Alman turist, bir süre sonra kendinden geçti. Gaspçının bu taktiği ise Yeşilçam filmlerindeki Nuri Alço'nun gazoza ilaç atma sahnesini akıllara getirdi.

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Alman turistin içeceğine ilaç atıp...

ALMAN TURİST KENDİNDEN GEÇİNCE SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİ
Mekanda bulunanlar Alman turistin sarhoş olduğunu düşünerek olaya müdahale etmedi. Bu sırada Mokhles K. ayağa kalkarak Alman turistin cebinden telefonunu ve parasını alıp dikkat çekmemek için yerine oturdu.

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