Bu tepsideki baklavanın değeri: 2,5 milyon lira! Altın tepside satılıyor
Kahramanmaraş'ta bir pastanede altın tepside yapılan bülbülyuvası ve baklavanın fiyatı dudak uçuklattı. Altın tepside baklava 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısı ise 500 bin liraya satılıyor. Pastanede talep olması halinde altın tepside üretim yapılacak.
12.12.2021 13:39
- Son Güncelleme: 12.12.2021 13:39
Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye'de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş'taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı.
Hazırlanan tepsiler Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pastaneye getirilerek tatlı yapıldı. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava, pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.