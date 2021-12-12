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Bu tepsideki baklavanın değeri: 2,5 milyon lira! Altın tepside satılıyor

Kahramanmaraş'ta bir pastanede altın tepside yapılan bülbülyuvası ve baklavanın fiyatı dudak uçuklattı. Altın tepside baklava 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısı ise 500 bin liraya satılıyor. Pastanede talep olması halinde altın tepside üretim yapılacak.

12.12.2021 13:39 - Son Güncelleme: 12.12.2021 13:39
Bu tepsideki baklavanın değeri: 2,5 milyon lira! Altın tepside satılıyor

Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye'de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş'taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı.

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Bu tepsideki baklavanın değeri: 2,5 milyon lira! Altın tepside satılıyor

Hazırlanan tepsiler Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pastaneye getirilerek tatlı yapıldı. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava, pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.

Bu tepsideki baklavanın değeri: 2,5 milyon lira! Altın tepside satılıyor

Altın ve tatlıcılığı buluşturduklarını ifade eden işletme yetkilisi Cafer Nalçacı, "Biz kaliteli börekler ve tatlılar yapıyoruz. Her gün sınırlı sayıda tatlı yaparız biter ve ertesi gün yenilerini yaparız. Altın tepside baklava ve bülbülyuvası tatlımız var.

Bu tepsideki baklavanın değeri: 2,5 milyon lira! Altın tepside satılıyor

Bülbülyuvası tatlımız darası ile beraber 500 bin lira civarında. Toplamda 600 gram altın var. Normal tepside ise baklavamız var ve bunun fiyatı da 2 milyon 500 bin lira civarında.

Bu tepsideki baklavanın değeri: 2,5 milyon lira! Altın tepside satılıyor

Kahramanmaraş bir kuyumcu şehri ve altın işlenen ve üreten bir kent. Bu tepsiler kuyumcu kentte yapıldı. Bize böyle bir talep geldi.

Bu tepsideki baklavanın değeri: 2,5 milyon lira! Altın tepside satılıyor

Biz hem kuyumculuğu hem de komşu illerimiz kadar tatlıcılığı göstermek istedik. İyi tatlı, çok şerbetli olacak diye bir şey yok" dedi.

Bu tepsideki baklavanın değeri: 2,5 milyon lira! Altın tepside satılıyor

Pastanede talepler doğrultusunda altın tepsilerde tatlı üretimi yapılacağı öğrenildi.

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