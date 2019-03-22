Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Bu filmleri daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimizi bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

22.03.2019 15:52 - Son Güncelleme: 22.03.2019 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





