Yerli Richie Rich’ten TOKİ ve PUBG tuzağı! Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdı

'14 BİN 200 KİŞİNİN HESABINDAN İŞLEM YAPILMIŞ'

Operasyon sırasında Türkiye'de bir ilkte yaşandı. İlk defa bir siber dolandırıcı mağdurların bilgilerini kontrol etmede kullanılan üst düzey yazılım programı olan HYDRA programını aktif halde kullanırken yakalandığı belirtildi. Programda aktif olarak bin kişinin hesap bilgilerinin olduğu ve hesaplarının kontrol edildiği belirlendi. Yine program üzerinde yapılan ilk incelemede 14 bin 200 kişinin hesabına girilerek işlem yapıldığı ve toplamda 60 milyon TL çalındığı öğrenildi.