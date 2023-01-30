30 Ocak Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Migros Jacobs Kampanyası ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Philips L'OR BARISTA, L'or Kapsul Kahve Hediye Paketi
Takvim Gazetesi Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe başvuranlar çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu kampanya MPİ'nin 14.12.2022 tarihli ve E-24951361-255.01.02-29007 sayılı izniyle düzenlendi. Kampanya kapsamında kazananlara; Philips L'OR BARISTA LM8012/60 Kapsüllü Kahve Makinesi, L'or Kapsul Kahve Hediye Paketi verilecek. İşte 30 Ocak Migros Jacobs Kampanyası çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!
30.01.2023 07:58 - Son Güncelleme: 30.01.2023 07:58