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Yerli Richi Rich'ten bir vurgun daha! Kargo kodlarını hackleyip...

Yerli Richi Rich olarak bilinen 22 yaşındaki Ramazan Ç.'nin bir vurgunu daha ortaya çıktı. Telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo kodlarını ele geçiren hackerin 500 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

01.02.2023 09:07 - Son Güncelleme: 01.02.2023 09:07
Yerli Richi Rich’ten bir vurgun daha! Kargo kodlarını hackleyip...

Geçen hafta yapılan operasyonda 14 bin 200 kişinin telefonunu ele geçirip, banka hesaplarını boşaltan ve bu şekilde 60 milyon TL'lik gelir elde eden 'Richie Rich' kod adlı Ramazan Ç. ve ekibi yakaladı.

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Yerli Richi Rich’ten bir vurgun daha! Kargo kodlarını hackleyip...

Aralarında Ramazan Ç'nin de bulunduğu 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SİBER polisi, son dönemlerde artan kargo dolandırıcılığı yöntemini araştırırken, yine aynı isme ulaştı.

Yerli Richi Rich’ten bir vurgun daha! Kargo kodlarını hackleyip...

Polis yaptığı incelemede Ramazan Ç'nin telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo çıkış kodlarını ele geçirdi.

Yerli Richi Rich’ten bir vurgun daha! Kargo kodlarını hackleyip...

Bu kodları illerde bulunan koordinatörler aracılığıyla saha elemanlarına ulaştırdığı, saha elemanlarının da kargo çalışanı gibi müşterileri arayıp, kargonun içerisinde ne olduğunu öğrendiklerini belirledi.

Yerli Richi Rich’ten bir vurgun daha! Kargo kodlarını hackleyip...

Daha sonra ise saha elemanlarının adrese yakın bir noktada beklediği, kargo yetkilisi gelince de SMS kodunu verip ürünü teslim aldığı öğrenildi. Örgütün özellikle cep telefonu ve buna benzer ürünleri aldıkları belirlendi.

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