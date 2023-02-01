Yerli Richi Rich'ten bir vurgun daha! Kargo kodlarını hackleyip...
Yerli Richi Rich olarak bilinen 22 yaşındaki Ramazan Ç.'nin bir vurgunu daha ortaya çıktı. Telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo kodlarını ele geçiren hackerin 500 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.
01.02.2023 09:07 - Son Güncelleme: 01.02.2023 09:07
Geçen hafta yapılan operasyonda 14 bin 200 kişinin telefonunu ele geçirip, banka hesaplarını boşaltan ve bu şekilde 60 milyon TL'lik gelir elde eden 'Richie Rich' kod adlı Ramazan Ç. ve ekibi yakaladı.
Aralarında Ramazan Ç'nin de bulunduğu 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SİBER polisi, son dönemlerde artan kargo dolandırıcılığı yöntemini araştırırken, yine aynı isme ulaştı.
Polis yaptığı incelemede Ramazan Ç'nin telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo çıkış kodlarını ele geçirdi.