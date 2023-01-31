Gaziantep'i ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu
Gaziantep'te 6 yaşındaki bir kız çocuğu boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte detaylar...
31.01.2023 17:15 - Son Güncelleme: 31.01.2023 17:15
6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU
Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
A.N. isimli çocuğa ait ceset, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
OLAYLA İLGİLİ 1 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan olayın oluş şekli ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen N.C isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.