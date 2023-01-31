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Gaziantep'i ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu

Gaziantep'te 6 yaşındaki bir kız çocuğu boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

31.01.2023 17:15 - Son Güncelleme: 31.01.2023 17:15
Gaziantep’i ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu

Gaziantep'te 6 yaşındaki bir kız çocuğu boş arazide ölü bulundu.

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Gaziantep’i ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu

Olay, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Gaziantep’i ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep’i ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU

Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep’i ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu

A.N. isimli çocuğa ait ceset, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

OLAYLA İLGİLİ 1 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayın oluş şekli ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen N.C isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziantep’i ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu
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