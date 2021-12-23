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Yerli aşı TURKOVAC'ın üretim tesisi kapılarını açtı! İşte içeriden görüntüler

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı alındı. Başkan Erdoğan dün TURKOVAC'a ilişkin yaptığı açıklamada, "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı. Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "TURKOVAC aşımızın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Acil kullanım onayı alan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın üretiminin yapıldığı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesis, gazetecilere tanıtıldı. İşte içeriden görüntüler ve detaylar...

23.12.2021 18:01 - Son Güncelleme: 23.12.2021 18:06
Yerli aşı TURKOVAC’ın üretim tesisi kapılarını açtı! İşte içeriden görüntüler

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı alındı. Başkan Erdoğan dün TURKOVAC'a ilişkin yaptığı açıklamada, "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı. Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "TURKOVAC aşımızın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Yerli aşı TURKOVAC’ın üretim tesisi kapılarını açtı! İşte içeriden görüntüler

ÜRETİM TESİSİ KAPILARINI AÇTI

Acil kullanım onayı alan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın üretiminin yapıldığı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesis, gazetecilere tanıtıldı.

Yerli aşı TURKOVAC’ın üretim tesisi kapılarını açtı! İşte içeriden görüntüler

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, tanıtım öncesinde düzenlenen basın toplantısında, yerli aşının acil kullanım onayı almasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Yerli aşı TURKOVAC’ın üretim tesisi kapılarını açtı! İşte içeriden görüntüler

TURKOVAC'ın çok büyük bir emek ve çabanın ürünü olarak kamuoyunun karşısına çıktığını belirten Akdoğan, Türk aşısının bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yerli aşı TURKOVAC’ın üretim tesisi kapılarını açtı! İşte içeriden görüntüler

Türkiye'nin tıp tarihine geçecek bir işe imza attığını vurgulayan Akdoğan, şöyle devam etti:

"TURKOVAC, 50 yıl sonra ülkemizde geliştirilen bir aşı olarak halkımızın karşısına çıktı. Tarihi bir başarıya imza attık. TURKOVAC büyük bir hikaye. Öncelikli olarak aşının geliştirilmesi ardından faz çalışmaları ve son olarak acil kullanım onayı ve seri üretim. Bunlar kolay olmadı. Diyecek, anlatacak çok şey var, hepimiz çok mutluyuz. Cumhuriyet tarihin en geniş kapsamlı klinik çalışması yapıldı, 41 merkez 28 ilde çalışmalar devam etti. "

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