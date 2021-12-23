Yerli aşı TURKOVAC'ın üretim tesisi kapılarını açtı! İşte içeriden görüntüler
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı alındı. Başkan Erdoğan dün TURKOVAC'a ilişkin yaptığı açıklamada, "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı. Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "TURKOVAC aşımızın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Acil kullanım onayı alan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın üretiminin yapıldığı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesis, gazetecilere tanıtıldı. İşte içeriden görüntüler ve detaylar...
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı alındı. Başkan Erdoğan dün TURKOVAC'a ilişkin yaptığı açıklamada, "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı. Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "TURKOVAC aşımızın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
ÜRETİM TESİSİ KAPILARINI AÇTI
Acil kullanım onayı alan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın üretiminin yapıldığı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesis, gazetecilere tanıtıldı.
TURKOVAC'ın çok büyük bir emek ve çabanın ürünü olarak kamuoyunun karşısına çıktığını belirten Akdoğan, Türk aşısının bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Türkiye'nin tıp tarihine geçecek bir işe imza attığını vurgulayan Akdoğan, şöyle devam etti:
"TURKOVAC, 50 yıl sonra ülkemizde geliştirilen bir aşı olarak halkımızın karşısına çıktı. Tarihi bir başarıya imza attık. TURKOVAC büyük bir hikaye. Öncelikli olarak aşının geliştirilmesi ardından faz çalışmaları ve son olarak acil kullanım onayı ve seri üretim. Bunlar kolay olmadı. Diyecek, anlatacak çok şey var, hepimiz çok mutluyuz. Cumhuriyet tarihin en geniş kapsamlı klinik çalışması yapıldı, 41 merkez 28 ilde çalışmalar devam etti. "