Jandarma komandolar nefes kesti! Filmleri aratmayan eğitim

Gece-gündüz, her iklim koşulunda, sarp ve eğimli arazide görev yapmak üzere eğitim alan komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.