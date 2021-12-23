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Jandarma komandolar nefes kesti! Filmleri aratmayan eğitim

Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen Jandarma Komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.

23.12.2021 11:26 - Son Güncelleme: 23.12.2021 11:27
Jandarma komandolar nefes kesti! Filmleri aratmayan eğitim

Teröristle mücadele harekatı icra edilen bölgelerde Jandarma Komando olarak görev alacak subay, astsubay ve uzman erbaşlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor.

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Jandarma komandolar nefes kesti! Filmleri aratmayan eğitim

Güne sabah içtiması ile başlayan kursiyerler, komando andını okuyarak motive olmuş bir şekilde eğitime çıkıyor.

Jandarma komandolar nefes kesti! Filmleri aratmayan eğitim

Kursiyerler, teröristle mücadele harekatında ruhsal ve fiziksel beceriler açısından önemli bir yer tutan meskun mahal çeviklik parkurunda ise cesaret duygusunu geliştirip, varsa yükseklik korkularını yenerek ayak ve kol kaslarının koordineli olarak çalışmasını sağlıyor.

Jandarma komandolar nefes kesti! Filmleri aratmayan eğitim

Savunma sanatları eğitimini de alan kursiyerler, yakın boğuşma eğitimlerinde gerektiğinde suçlu ve şüpheli şahısların saldırılarına karşı koymak ve onları etkisiz hale getirme becerisini kazanıyor.

Jandarma komandolar nefes kesti! Filmleri aratmayan eğitim

Gece-gündüz, her iklim koşulunda, sarp ve eğimli arazide görev yapmak üzere eğitim alan komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.

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