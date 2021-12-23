Jandarma komandolar nefes kesti! Filmleri aratmayan eğitim
Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen Jandarma Komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.
23.12.2021 11:26
- Son Güncelleme: 23.12.2021 11:27
Teröristle mücadele harekatı icra edilen bölgelerde Jandarma Komando olarak görev alacak subay, astsubay ve uzman erbaşlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor.
Güne sabah içtiması ile başlayan kursiyerler, komando andını okuyarak motive olmuş bir şekilde eğitime çıkıyor.
Gece-gündüz, her iklim koşulunda, sarp ve eğimli arazide görev yapmak üzere eğitim alan komandolar, teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.