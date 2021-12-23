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Bomba gibi! Mutfak tüpü evi yıktı

Bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması sonucu ev harabe hale gelirken, mutfakta yemek yapan kadın yaralandı. İşte olay yerinden görüntüler...

23.12.2021 20:13 - Son Güncelleme: 23.12.2021 20:14
Bomba gibi! Mutfak tüpü evi yıktı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir evde bomba gibi patlayan mutfak tüpü evi yıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bomba gibi! Mutfak tüpü evi yıktı

Edinilen bilgiye göre, Kocaavşar Mahallesinde Celal Eroğul adlı vatandaşın evinde mutfak tüpünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin hanımı Refiye Eroğul yaralandı.

Bomba gibi! Mutfak tüpü evi yıktı

Patlama sonrası itfaiye, 112 Acil ekipleri ve AFAD ekipleri patlama olan adrese sevk edildi. Mutfak tüpünün bomba gibi patlaması sonrası ev ve çevresinde bulunan binalar hasar gördü.

Bomba gibi! Mutfak tüpü evi yıktı

112 ekipleri yaralı Refiye Eroğul'u hastaneye sevk etti. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Bomba gibi! Mutfak tüpü evi yıktı
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