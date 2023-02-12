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Haberler Yaşam Balıkesir'de kokoreç üretim merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 4'ü ağır 17 yaralı

Balıkesir'de kokoreç üretim merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 4'ü ağır 17 yaralı

Son dakika haberi | Balıkesir Susurluk'ta bulunan bir kokoreç üretim işletmesinde sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı öğrenilen patlamada iş yerinde bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama sonrası işletme adeta harabeye döndü.

12.02.2023 16:37 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:47
Balıkesir’de kokoreç üretim merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 4’ü ağır 17 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı. Olay, saat 08.00 sıralarında Göbel Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ramazan K.'ye ait kokoreç üretim işletmesinde meydana geldi.

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Balıkesir’de kokoreç üretim merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 4’ü ağır 17 yaralı

Gaz sıkışması sonucu, ocak bölümünde meydana gelen patlamada iş yerinde çalışan 17 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Balıkesir’de kokoreç üretim merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 4’ü ağır 17 yaralı

Durumu ağır olan 4 kişi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de kokoreç üretim merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 4’ü ağır 17 yaralı

KIYAFETLERİNİ BAHÇEDE ÇIKARMIŞLAR
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, işçilerin, patlamaya bağlı çıkan yangında yaralandıkları öğrenildi.

Balıkesir’de kokoreç üretim merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 4’ü ağır 17 yaralı

Patlamanın ardından can havliyle kendilerini tesisin bahçesine atan işçilerin, çıkardıkları alev alan kıyafetler yerlerde görüntülendi.

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