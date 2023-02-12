Balıkesir'de kokoreç üretim merkezinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü: 4'ü ağır 17 yaralı
Son dakika haberi | Balıkesir Susurluk'ta bulunan bir kokoreç üretim işletmesinde sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı öğrenilen patlamada iş yerinde bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama sonrası işletme adeta harabeye döndü.
12.02.2023 16:37 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:47
Gaz sıkışması sonucu, ocak bölümünde meydana gelen patlamada iş yerinde çalışan 17 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Durumu ağır olan 4 kişi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.