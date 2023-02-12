Göksun Kuşkayası Dağı yanardağ mı? Çıkan dumanlar korkuttu! KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN YANARDAĞ MI PATLADI? Önce yer kaynaması şimdi...

"Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diyen kişi yardım çağrısında bulundu.