Göksun Kuşkayası Dağı yanardağ mı? Çıkan dumanlar korkuttu! KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN YANARDAĞ MI PATLADI? Önce yer kaynaması şimdi...
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki bir köyde depremin ardından dağın yandığı görülüyor. Yangını kayda alan, bir vatandaş, "Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk. Ne olduğunu bilmiyor." ifadelerini kullandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kahramanmaraş Göksun Yanardağı mı bulunuyor sorusu yer aldı. Peki, Kahramanmaraş'ta yanardağ mı patladı? Kahramanmaraş Göksun Yanardağı gerçek mi? İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artarken, bölgede kaydedilen son görüntüler ürküttü. Depremden sonra Kahramanmaraş GöksunKuşkayası Dağı olduğu iddia edilen sosyal medyada hızla yayılan videoda dağdan aşağıya siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığı görüntüler birçok kişiyi endişelendirdi. Peki, Kahramanmaraş Göksun'da yanardağ mı var? İşte detaylar...
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN KUŞKAYASI DAĞI YANIYOR MU?
Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Köyü'nde yer alan Kuş Kayası Dağı'nda depremin ardından yangın çıktı. Dağdan alevler yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu söyledi.
"Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diyen kişi yardım çağrısında bulundu.
KUŞKAYASI DAĞI YANARDAĞ MI?
Türkiye'de aktif volkan bulunmamaktadır. Bilim adamları, yanardağları 'tamamen sönmüş' kabul etmenin son derece yanlış olduğu, Türkiye için az da olsa halen risk bulunduğu fikrindedir. Bazı yanardağlarda (Erciyes, Hasan dağı, Büyük ve Küçük Ağrı dağları, Tendürek, Nemrut, Süphan dağları vb.) halen gaz ve buhar çıkışları gözlenmektedir.
DOĞRU DEĞİL
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası Dağı'ndan "lav aktığı" iddialarına, "Böyle bir şey yok" yanıtını verdi. Tatar, "Ekiplerin bölgeyi kontrol ettiğini belirterek, "Oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın" diye sitem etti.
Tatar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: