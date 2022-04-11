Yer: Yalova... 'Çayıma tükürdün' davasında karar! Yargılanan sanık aklandı
Yalova'da "müşterisinin çayına tükürdüğü" iddiasıyla 5 yıla kadar hapisle yargılanan sanık beraat etti. Sanık, daha önceki ifadelerinde pişman olduğunu, tükürdüğü çayı içirmeden geri aldığını ileri sürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
"Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan A.G, daha önceki ifadelerinde pişman olduğunu, tükürdüğü çayı içirmeden geri aldığını ileri sürdü.
A.Ç, kafenin diğer çalışanlarıyla kameraya baktıklarında garsonun çaya tükürdüğünü gördüklerini ve bu nedenle şüpheliden şikayetçi olduğunu kaydetti.
İddia makamı da "Söz konusu eylemin TCK'nin zehirli madde katma başlığı altında bulunan 185 ve 186 maddeleri çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, insan sağlığını etkileyecek bulaş sonucu oluşabilecek hastalık bakımından enfeksiyon hastalıkları uzman doktor bilirkişilerce değerlendirilmesinin uygun olacağının rapor edildiği, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tarafından düzenlenen raporda da mikroorganizmaların çayla bulaşmasının mümkün görünmediği" ifadelerine yer verdi.