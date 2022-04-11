RAMAZAN İMSAKİYE
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Yer: Yalova... 'Çayıma tükürdün' davasında karar! Yargılanan sanık aklandı

Yalova'da "müşterisinin çayına tükürdüğü" iddiasıyla 5 yıla kadar hapisle yargılanan sanık beraat etti. Sanık, daha önceki ifadelerinde pişman olduğunu, tükürdüğü çayı içirmeden geri aldığını ileri sürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

11.04.2022 17:38 - Son Güncelleme: 11.04.2022 18:06
Yer: Yalova... ’Çayıma tükürdün’ davasında karar! Yargılanan sanık aklandı

26 Haziran 2019'da Yalova merkez Cumhuriyet Caddesi Güneş Sokağı'ndaki bir kıraathanede, müşterisi A.Ç'nin çayına tükürdüğü ileri sürülen A.G'nin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında beraat kararı çıktı.

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Yer: Yalova... ’Çayıma tükürdün’ davasında karar! Yargılanan sanık aklandı

"Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan A.G, daha önceki ifadelerinde pişman olduğunu, tükürdüğü çayı içirmeden geri aldığını ileri sürdü.

Yer: Yalova... ’Çayıma tükürdün’ davasında karar! Yargılanan sanık aklandı

GARSON TÜKÜRÜĞÜ İNKAR ETTİ
Mağdur A.Ç. ise olayın yaşandığı gün kahvede üç tane çay içtiğini ve son çayının üzerinde gördüğü tükürüğü garsonun inkar ettiğini ifade etti.

Yer: Yalova... ’Çayıma tükürdün’ davasında karar! Yargılanan sanık aklandı

A.Ç, kafenin diğer çalışanlarıyla kameraya baktıklarında garsonun çaya tükürdüğünü gördüklerini ve bu nedenle şüpheliden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Yer: Yalova... ’Çayıma tükürdün’ davasında karar! Yargılanan sanık aklandı

İddia makamı da "Söz konusu eylemin TCK'nin zehirli madde katma başlığı altında bulunan 185 ve 186 maddeleri çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, insan sağlığını etkileyecek bulaş sonucu oluşabilecek hastalık bakımından enfeksiyon hastalıkları uzman doktor bilirkişilerce değerlendirilmesinin uygun olacağının rapor edildiği, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tarafından düzenlenen raporda da mikroorganizmaların çayla bulaşmasının mümkün görünmediği" ifadelerine yer verdi.

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