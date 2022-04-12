RAMAZAN İMSAKİYE
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Iğdır'da kırsal arazide silahla vurulmuş iki kişinin cansız bedeni bulundu

Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu. Cenazelerin Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'ya ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

12.04.2022 01:40 - Son Güncelleme: 12.04.2022 01:55
Iğdır’da kırsal arazide silahlı vurulmuş iki kişinin cansız bedeni bulundu

Iğdır'ın Halfeli beldesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

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Iğdır’da kırsal arazide silahlı vurulmuş iki kişinin cansız bedeni bulundu

Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkeğin cansız bedenini buldu.

Iğdır’da kırsal arazide silahlı vurulmuş iki kişinin cansız bedeni bulundu


Yapılan kimlik kontrolünde cenazelerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi.

Iğdır’da kırsal arazide silahlı vurulmuş iki kişinin cansız bedeni bulundu

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi yaptığı bölgede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Iğdır’da kırsal arazide silahlı vurulmuş iki kişinin cansız bedeni bulundu

Yaşar Karadağ

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