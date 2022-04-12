Iğdır'da kırsal arazide silahla vurulmuş iki kişinin cansız bedeni bulundu
Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu. Cenazelerin Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'ya ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
12.04.2022 01:40 - Son Güncelleme: 12.04.2022 01:55
Iğdır'ın Halfeli beldesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkeğin cansız bedenini buldu.