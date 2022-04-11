Türkiye ona ağlamıştı! Pınar Gültekin davasında 11. duruşma! Katil yeni deliller sunacak
Muğla'da boğduktan sonra yakılarak öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11'inci duruşma öncesi kadına şiddete karşı slogan atarak, Menteşe Sınırsızlık Meydanı'ndan adliyeye yürümek istedi. Bugün duruşmadan karar çıkması bekleniyor. Cemal Metin Avcı'nın mahkeme heyetine yeni deliller sunacağını belirtmesi ve erteleme talep etmesi üzerine duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.
Son dakika haberine göre Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.
Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, duruşmada yer alırken mahkeme öncesi yapılan yürüyüş sırasında fenalaşan annesi Şefika Gültekin ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.