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Yer: Van... Parmakta sıkışan yüzük AFAD ekiplerini harekete geçirdi!

Van'da bir vatandaşın parmağında sıkışan yüzük, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri tarafından özel aletlerin yardımıyla kesilerek çıkarıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

13.12.2021 17:59 - Son Güncelleme: 13.12.2021 18:00
Yer: Van... Parmakta sıkışan yüzük AFAD ekiplerini harekete geçirdi!

Parmağında yüzük sıkışan bir vatandaş, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Birimine başvurdu.

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Yer: Van... Parmakta sıkışan yüzük AFAD ekiplerini harekete geçirdi!

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen AFAD ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu vatandaşın parmağında sıkışan yüzük özel aletlerin yardımıyla kesilerek çıkarıldı.

Yer: Van... Parmakta sıkışan yüzük AFAD ekiplerini harekete geçirdi!

AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Birimi doktorları tarafından parmağında yüzük sıkışan bir vatandaş için yapılan ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtilerek, "Van 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden ekiplerimize iletilen ihbar ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine derhal intikal eden arama kurtarma ekiplerimizin yapmış oldukları titiz çalışma sonunda yüzük sıkıştığı yerden özel aletlerle kesilerek çıkarılmıştır" denildi.

Yer: Van... Parmakta sıkışan yüzük AFAD ekiplerini harekete geçirdi!

İşte çarpıcı olaydan kareler;

Yer: Van... Parmakta sıkışan yüzük AFAD ekiplerini harekete geçirdi!
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