Doğu Ekspresi seferleri 22 ay aradan sonra yeniden başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nde seferler çarşamba gününden itibaren yeniden başlıyor. Tren çarşamba günü 15.55'te hareket edecek.
13.12.2021 17:05
- Son Güncelleme: 13.12.2021 17:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin çarşamba günü yeniden sefere başlayacağı açıklandı.
Trenin çarşamba günü saat 15.55'te hareket edeceği ve Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Trenimiz sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum illerimizden geçerek Kars ilimize ulaşarak, yaklaşık bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 31,5 saatte tamamlıyor.