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Doğu Ekspresi seferleri 22 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nde seferler çarşamba gününden itibaren yeniden başlıyor. Tren çarşamba günü 15.55'te hareket edecek.

13.12.2021 17:05 - Son Güncelleme: 13.12.2021 17:05
Doğu Ekspresi seferleri 22 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin çarşamba günü yeniden sefere başlayacağı açıklandı.

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Doğu Ekspresi seferleri 22 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı amacıyla hayata geçirildiği, ilk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığı anımsatıldı.

Doğu Ekspresi seferleri 22 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçen yıl mart ayında ara verilen Ankara-Kars arasındaki Turistik Doğu Ekspresi'nin, çarşamba günü yeniden başlayacağı kaydedildi.

Doğu Ekspresi seferleri 22 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Trenin çarşamba günü saat 15.55'te hareket edeceği ve Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Trenimiz sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum illerimizden geçerek Kars ilimize ulaşarak, yaklaşık bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 31,5 saatte tamamlıyor.

Doğu Ekspresi seferleri 22 ay aradan sonra yeniden başlıyor

Trenler Ankara'dan çarşamba ve cuma günleri; Kars'tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek.

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