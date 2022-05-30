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Yer: Tekirdağ Marmaraereğlisi... Fuhuş operasyonunda 8'i kadın 12 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8'i kadın 12 kişi yakalandı.

30.05.2022 17:54 - Son Güncelleme: 30.05.2022 18:09
Yer: Tekirdağ Marmaraereğlisi... Fuhuş operasyonunda 8’i kadın 12 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 otele yönelik operasyon düzenledi.

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Yer: Tekirdağ Marmaraereğlisi... Fuhuş operasyonunda 8’i kadın 12 kişi yakalandı

Operasyonda, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 7 Özbekistan, 1 Fas uyruklu 8 kadın ile fuhuş yaptıran 4 şüpheli yakalandı.

Yer: Tekirdağ Marmaraereğlisi... Fuhuş operasyonunda 8’i kadın 12 kişi yakalandı

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
7 müşterinin de yakalandığı operasyonda, kadınlarla birlikte olanların kayıt yaptırmadığı otelin işletmecilerine toplam 27 bin lira ceza uygulandı.

Yer: Tekirdağ Marmaraereğlisi... Fuhuş operasyonunda 8’i kadın 12 kişi yakalandı

Gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

Yer: Tekirdağ Marmaraereğlisi... Fuhuş operasyonunda 8’i kadın 12 kişi yakalandı

Fuhuş yaptırdığı belirtilen 4 şüpheliyle ilgili soruşturma ise sürüyor.

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