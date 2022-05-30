Yer: Tekirdağ Marmaraereğlisi... Fuhuş operasyonunda 8'i kadın 12 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 8'i kadın 12 kişi yakalandı.
30.05.2022 17:54 - Son Güncelleme: 30.05.2022 18:09
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 otele yönelik operasyon düzenledi.