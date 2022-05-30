Son dakika: Ankara’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 J 1211 plakalı yolcu minibüsü, Genelkurmay Kavşağında, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 CGT 751 plakalı otomobil ile çarpıştı.