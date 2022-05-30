Vav TV İzle
Haberler Yaşam Son dakika: Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Son dakika: Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Dikmen girişinde dolmuş ile otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

30.05.2022 18:37 - Son Güncelleme: 30.05.2022 18:40
Son dakika: Ankara’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Ankara kent merkezinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Ankara’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 J 1211 plakalı yolcu minibüsü, Genelkurmay Kavşağında, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 CGT 751 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Son dakika: Ankara’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 18 yolcu ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Son dakika: Ankara’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı



Araçta sıkışan minibüs şoförü ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Ankara’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

SON DAKİKA