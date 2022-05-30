Son dakika: Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Dikmen girişinde dolmuş ile otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
30.05.2022 18:37 - Son Güncelleme: 30.05.2022 18:40
Ankara kent merkezinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.