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Hatay Samandağ'da serinlemek için baraj gölüne kardeşlerden abi boğuldu kardeşin durumu kritik! Anne sinir krizi geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, dün serinlemek için baraj gölüne giren Arda Tandır'ın (12) cansız bedenine ulaşıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kardeşi Kadir Berat Tandır'ın (8) ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AJANSLAR
30.05.2022 16:45 - Son Güncelleme: 30.05.2022 16:50
Hatay Samandağ’da serinlemek için baraj gölüne kardeşlerden abi boğuldu kardeşin durumu kritik! Anne sinir krizi geçirdi

Samandağ'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında, Karaçay Baraj Gölü'nde serinlemek için suya giren Arda ve Kadir Berat Tandır kardeşler, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

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Hatay Samandağ’da serinlemek için baraj gölüne kardeşlerden abi boğuldu kardeşin durumu kritik! Anne sinir krizi geçirdi

Kadir Beraat Tandır, bu sırada bölgeden geçenler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldı, Arda ise gözden kayboldu.

Hatay Samandağ’da serinlemek için baraj gölüne kardeşlerden abi boğuldu kardeşin durumu kritik! Anne sinir krizi geçirdi

Kadir Berat, çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay Samandağ’da serinlemek için baraj gölüne kardeşlerden abi boğuldu kardeşin durumu kritik! Anne sinir krizi geçirdi

AFAD ekiplerinin başlattıkları çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında, Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay Samandağ’da serinlemek için baraj gölüne kardeşlerden abi boğuldu kardeşin durumu kritik! Anne sinir krizi geçirdi

Çocuklarının ölüm haberini alan aile, sinir krizleri geçirdi.

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