Hatay Samandağ'da serinlemek için baraj gölüne kardeşlerden abi boğuldu kardeşin durumu kritik! Anne sinir krizi geçirdi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, dün serinlemek için baraj gölüne giren Arda Tandır'ın (12) cansız bedenine ulaşıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kardeşi Kadir Berat Tandır'ın (8) ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
30.05.2022 16:45 - Son Güncelleme: 30.05.2022 16:50
Samandağ'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında, Karaçay Baraj Gölü'nde serinlemek için suya giren Arda ve Kadir Berat Tandır kardeşler, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
AFAD ekiplerinin başlattıkları çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında, Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı.