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30 günlük zorlu süreç başladı! Göçerler geri dönüş yolunda

Batman, Diyarbakır, Şırnak gibi sıcak şehirlerden hayvanlarını otlatmak için Muş'un yaylalarına gelen göçerler, yaklaşık 5 ay boyunca ürettikleri peynir, tereyağı, yoğurt ve süt satışından geçimlerini sağladılar. Havaların yeniden soğumasıyla beraber toparlanmaya başlayan göçerlerin 30 günlük zorlu geri dönüş süreci başladı.

06.10.2021 11:07 - Son Güncelleme: 06.10.2021 11:07
30 günlük zorlu süreç başladı! Göçerler geri dönüş yolunda

Muş'un yüksek rakımlı yaylalarında 5 ay boyunca hayvanlarını otlatan göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı.

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30 günlük zorlu süreç başladı! Göçerler geri dönüş yolunda

Güneydoğu bölgesindeki Batman, Diyarbakır, Şırnak gibi sıcak şehirlerden hayvanlarını otlatmak için Muş'un serin yaylalarına gelen göçerler, yaklaşık 5 ay boyunca elde ettikleri peynir, tereyağı, yoğurt ve süt satışından geçimlerini sağladılar.

30 günlük zorlu süreç başladı! Göçerler geri dönüş yolunda

Havaların soğumasıyla toparlanmaya başlayan göçerler, sürüleriyle birlikte sıcak bölgelere göç etmek için yaklaşık 30 günlük zorlu yürüyüşe geçti.

30 günlük zorlu süreç başladı! Göçerler geri dönüş yolunda

"Yolculuk zorlu oluyor"
5 aydan bu yanadır yaylada peynir, tereyağı, yoğurt ve kışlık ihtiyaçlarını temin ettiklerini ifade eden göçerlerden Erdal Çetinbaş, "Şu anda zorlu göçümüz başladı. Hayvanlarla sıcak bölgelere göçüyoruz.

30 günlük zorlu süreç başladı! Göçerler geri dönüş yolunda

Yolculuk zorlu oluyor. Yürüyüşümüz bazen bir ay, bazen de 20 gün yolda kaldığımız oluyor. Bazen yağmura da yakalıyoruz.

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