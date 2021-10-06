30 günlük zorlu süreç başladı! Göçerler geri dönüş yolunda
Batman, Diyarbakır, Şırnak gibi sıcak şehirlerden hayvanlarını otlatmak için Muş'un yaylalarına gelen göçerler, yaklaşık 5 ay boyunca ürettikleri peynir, tereyağı, yoğurt ve süt satışından geçimlerini sağladılar. Havaların yeniden soğumasıyla beraber toparlanmaya başlayan göçerlerin 30 günlük zorlu geri dönüş süreci başladı.
06.10.2021 11:07
- Son Güncelleme: 06.10.2021 11:07
Muş'un yüksek rakımlı yaylalarında 5 ay boyunca hayvanlarını otlatan göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı.