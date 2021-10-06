30 günlük zorlu süreç başladı! Göçerler geri dönüş yolunda

"Yolculuk zorlu oluyor"

5 aydan bu yanadır yaylada peynir, tereyağı, yoğurt ve kışlık ihtiyaçlarını temin ettiklerini ifade eden göçerlerden Erdal Çetinbaş, "Şu anda zorlu göçümüz başladı. Hayvanlarla sıcak bölgelere göçüyoruz.