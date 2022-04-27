RAMAZAN İMSAKİYE
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Yer: Sakarya Adapazarı... 'Beni taciz ediyorsun' diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı! 

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için çağırdığı ve "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyen 19 yaşındki A.K.'nin saldırısına uğradı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, tedaviye alındı. A.K. ise yakalanarak gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

27.04.2022 17:51 - Son Güncelleme: 27.04.2022 18:33
Yer: Sakarya Adapazarı... ’Beni taciz ediyorsun’ diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı!

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

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Yer: Sakarya Adapazarı... ’Beni taciz ediyorsun’ diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı!

İddiaya göre, aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için A.K.'yi merkeze çağırdı.

Yer: Sakarya Adapazarı... ’Beni taciz ediyorsun’ diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı!

A.K. de sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı.

Yer: Sakarya Adapazarı... ’Beni taciz ediyorsun’ diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı!

Burnu kırılan Kurşunoğlu, kanlar içinde kırılırken, A.K. ise kaçtı. Alnı da açılan Kurşunoğlu, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.K.'yi gözaltına aldı.

Yer: Sakarya Adapazarı... ’Beni taciz ediyorsun’ diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı!

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Dr. Metin Kurşunoğlu'na saldırıyı kınayarak, "Her zaman olduğu gibi yaşanan bu şiddet olayı bizleri yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddet hak arama yöntemi olamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayını kınıyoruz. Dr. Metin Kurşunoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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