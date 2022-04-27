Yer: Sakarya Adapazarı... 'Beni taciz ediyorsun' diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı! 

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Dr. Metin Kurşunoğlu'na saldırıyı kınayarak, "Her zaman olduğu gibi yaşanan bu şiddet olayı bizleri yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddet hak arama yöntemi olamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayını kınıyoruz. Dr. Metin Kurşunoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.