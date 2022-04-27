Yer: Sakarya Adapazarı... 'Beni taciz ediyorsun' diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için çağırdığı ve "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyen 19 yaşındki A.K.'nin saldırısına uğradı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, tedaviye alındı. A.K. ise yakalanarak gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
27.04.2022 17:51 - Son Güncelleme: 27.04.2022 18:33
Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.
Burnu kırılan Kurşunoğlu, kanlar içinde kırılırken, A.K. ise kaçtı. Alnı da açılan Kurşunoğlu, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.K.'yi gözaltına aldı.
Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Dr. Metin Kurşunoğlu'na saldırıyı kınayarak, "Her zaman olduğu gibi yaşanan bu şiddet olayı bizleri yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddet hak arama yöntemi olamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayını kınıyoruz. Dr. Metin Kurşunoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.