Türkiye 'Nisa bebek'e ağlamıştı! Vicdansız annenin telefon görüşmesi ortaya çıktı! Yürek burkan ifadeler
İstanbul Pendik'te bulunduktan sonra Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 'Nisa bebek'in tutuklanan annesi Ebru S. Hakkında flaş bir detay ortaya çıktı. Bir tanığın olay günü Ebru S. 'yi görüp nereyi aradığını sorduğunu cani annenin arkadaşına ziyarete geldiğini söylediği öğrenildi. Dahası sorgusunda ağlayıp pişman olan annenin o gün telefonda konuştuğu kişiye "Bırakıp geliyorum" dediği sözler yürekleri sızlattı.
27.04.2022 16:47 - Son Güncelleme: 27.04.2022 16:47
NİSA BEBEĞİN ANNESİNE 2 YIL İSTENMİŞTİ
Cani anne Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştı ve bebeği alıp almayacaklarını kontrol etti. Bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. Hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası dava açıldı.
SON DAKİKA: NİSA BEBEĞİN ANNESİNDEN VİCDANLARI SIZLATAN KONUŞMA
Dava kapsamında annenin pişmanlığı ve gözyaşlarının sahte olduğu da gözler önüne serildi. Öyle ki ifadesi alınan bir tanık, olay günü 11.30 sıralarında ikametinin önünde dururken 20-22 yaşlarında bir kadının elinde bebek puseti ve valizle geldiğini belirtti.