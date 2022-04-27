RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi. İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm camilere akın etti. Yurdun dört bir yanında da camiler doldu taştı. İşte yurttan Kadir Gecesi manzaraları...

27.04.2022 23:26 - Son Güncelleme: 27.04.2022 23:29
Kur’an-ı Kerim’de Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu.

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Kur’an-ı Kerim’de Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Akşam namazını camilerde cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde beklediler.

Kur’an-ı Kerim’de Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.

Kur’an-ı Kerim’de Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü.

Kur’an-ı Kerim’de Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen vatandaşlar, bol bol dua etti.

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