Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi
Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi. İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm camilere akın etti. Yurdun dört bir yanında da camiler doldu taştı. İşte yurttan Kadir Gecesi manzaraları...
27.04.2022 23:26 - Son Güncelleme: 27.04.2022 23:29
Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu.