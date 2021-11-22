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Yer: Niğde... Evin bahçesinde park halindeki karavan patlayarak yandı!

Niğde'de bir evin bahçesinde park halindeki karavanda patlama meydana geldi. Tüpten kaynakladığı tahmin edilen patlamada araç küle döndü. İşte haberin detayları ve olay yerinden görüntüler...

22.11.2021 21:52 - Son Güncelleme: 22.11.2021 22:59
Yer: Niğde... Evin bahçesinde park halindeki karavan patlayarak yandı!

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Tepebağları Armağan Melis Sokak'taki bir evin bahçesinde park halindeki boş karavanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yer: Niğde... Evin bahçesinde park halindeki karavan patlayarak yandı!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yer: Niğde... Evin bahçesinde park halindeki karavan patlayarak yandı!

Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri patlama sonucu çıkan yangını kısa sürede söndürürken, araç küle döndü.

Yer: Niğde... Evin bahçesinde park halindeki karavan patlayarak yandı!

İtfaiye ekipleri, patlamanın karavanda bulunan tüpten kaynakladığı üzerinde duruyor.

Yer: Niğde... Evin bahçesinde park halindeki karavan patlayarak yandı!

İşte olay yerinden görüntüler...

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