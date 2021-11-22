Yer: Niğde... Evin bahçesinde park halindeki karavan patlayarak yandı!
Niğde'de bir evin bahçesinde park halindeki karavanda patlama meydana geldi. Tüpten kaynakladığı tahmin edilen patlamada araç küle döndü. İşte haberin detayları ve olay yerinden görüntüler...
22.11.2021 21:52
- Son Güncelleme: 22.11.2021 22:59
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Tepebağları Armağan Melis Sokak'taki bir evin bahçesinde park halindeki boş karavanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri patlama sonucu çıkan yangını kısa sürede söndürürken, araç küle döndü.