Tam 1500 yıllık! Perre Antik Kenti’nde gizemli tarihi yapı keşfedildi

Müze Müdürü Mehmet Alkan, alandaki kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Antik kentte milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu tespit edilen yeni bulgulara ulaşıldığını aktaran Alkan, şöyle devam etti:

"Nekropol alanın yan tarafında kazı çalışmalarımız sürüyor. Son olarak yaptığımız kazı çalışmasında, günümüz rakamıyla 1500 yıllık olduğu belirlenen yapı ile onun yan tarafında devrilen kapıya ait 100'lerce büyük çivi tespit ettik. Bu çiviler hem kapıyı birbirine bağlamada hem de kapı süsü olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çivi sıraları baz alınarak yapılan ölçümlerde kapının yaklaşık 1.80x1.20 metre ölçülerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca mekanın kuzeydoğu köşesinde yuvarlak formda tandır yapısı mevcuttur."