Yer: Muğla... Sofrada katliam! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcası ve kuzenlerini yemek yerken öldürdü

BABA VE OĞULLARI HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri amca ve kuzenlerin hayatını kaybettiğini belirledi.



Fotoğrafta: Adnan Buhuroğlu