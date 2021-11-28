Yer: Muğla... Sofrada katliam! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcası ve kuzenlerini yemek yerken öldürdü
Muğla Seydikemer'de bir aileye silahlı saldırı yapıldı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olduğu ileri sürülen bir şahıs, amcası ve kuzenlerini av tüfeği ile yemek yedikleri sırada yer sofrasında öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ailenin yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. İşte dehşete düşüren olayın tüm detayları...
28.11.2021 04:35
- Son Güncelleme: 28.11.2021 04:54
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde yaşayan Adnan Buhuroğlu (55) ile yeğeni R.B arasında iki gün önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.
İddiaya göre R.B amcasını ölümle tehdit ederek evden ayrıldı.