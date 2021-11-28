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Yer: Muğla... Sofrada katliam! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcası ve kuzenlerini yemek yerken öldürdü

Muğla Seydikemer'de bir aileye silahlı saldırı yapıldı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olduğu ileri sürülen bir şahıs, amcası ve kuzenlerini av tüfeği ile yemek yedikleri sırada yer sofrasında öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ailenin yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. İşte dehşete düşüren olayın tüm detayları...

28.11.2021 04:35 - Son Güncelleme: 28.11.2021 04:54
Yer: Muğla... Sofrada katliam! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcası ve kuzenlerini yemek yerken öldürdü

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde yaşayan Adnan Buhuroğlu (55) ile yeğeni R.B arasında iki gün önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

İddiaya göre R.B amcasını ölümle tehdit ederek evden ayrıldı.

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Yer: Muğla... Sofrada katliam! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcası ve kuzenlerini yemek yerken öldürdü



YER SOFRASINDA GELEN ÖLÜM: AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI
Bugün akşam saatlerinde amcası Adnan Buhuroğlu ve kuzenleri Tahsin Buhuroğlu ve Yasin Buhuroğlu'nun evde olduğunu gören R.B av tüfeğini alarak amcasının evine geldi.

Yer: Muğla... Sofrada katliam! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcası ve kuzenlerini yemek yerken öldürdü

R.B. amcası ve kuzenlerine yer sofrasında yemek yediği sırada pencereden av tüfeğiyle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Fotoğrafta: R.B

Yer: Muğla... Sofrada katliam! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcası ve kuzenlerini yemek yerken öldürdü

BABA VE OĞULLARI HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri amca ve kuzenlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fotoğrafta: Adnan Buhuroğlu

Yer: Muğla... Sofrada katliam! Arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcası ve kuzenlerini yemek yerken öldürdü

GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan R.B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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