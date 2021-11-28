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Kadın trafik polisleri Ankara'nın kalbinde trafik düzenini sağlıyor!

Ankara'da görevli kadın trafik polisleri, araç yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde, trafik düzenini sağlamak için özveriyle görev yapıyor. İşte Ankara'nın kalbinde görev yapan kadın trafik polisleri...

AA
28.11.2021 11:45 - Son Güncelleme: 28.11.2021 12:05
Kadın trafik polisleri Ankara’nın kalbinde trafik düzenini sağlıyor!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Özge Karacan, Selda Akçal ve Özlem Sözeyatarlar, başta "Ankara'nın kalbi" olarak nitelendirilen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Genelkurmay ve Kuğulu Park kavşakları olmak üzere kent genelinde düzenli trafik akışı için sürücüleri yönlendiriyor.

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Kadın trafik polisleri Ankara’nın kalbinde trafik düzenini sağlıyor!

Kadın polisler, meslek seçiminde nelerin etkili olduğunu, özellikle araç yoğunluğunun olduğu anlarda trafik düzenini sağlamak için nasıl çalışma yürüttüklerini ve gençler başta olmak üzere vatandaşların kendilerine olan ilgisini AA muhabirine anlattı.

Özge Karacan, 3 yıldır Ankara'da trafik polisi olarak görev yaptığını ve bu mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Kadın trafik polisleri Ankara’nın kalbinde trafik düzenini sağlıyor!

Akrabaları arasında ve yakın çevresinde çok fazla polis bulunduğunu, mesleğini seçerken onların özverili çalışmalarından etkilendiğini aktaran Karacan, polis olarak görev yapmaktan mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Kadın trafik polisleri Ankara’nın kalbinde trafik düzenini sağlıyor!

Ankara'da özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde araç yoğunluğu yaşandığını belirten Karacan, "Vatandaşların daha rahat ulaşımlarını sağlamak, sorun yaşamadan trafik akışını düzenlemek için kısa süreli kısıtlamalar yapıyoruz. Bu şekilde yoğunluğu azaltmaya çalışıyoruz. Ankara genelinde KGYS kameralarımızdan bölge amirlerimizce yoğunluk tespit edilerek bize bilgi veriliyor. Biz de nerede yoğunluk varsa orada görev yapıyoruz." dedi.

Kadın trafik polisleri Ankara’nın kalbinde trafik düzenini sağlıyor!

Vatandaşın gösterdiği ilgi ve olumlu tepkiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacan, bir kadının isteyip de başaramayacağı bir şeyin olmadığını vurguladı.

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