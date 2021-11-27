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Fırtına köyü yerle bir etti! Aydın'a bağlı Şirindere, felaketi yaşadı

Aydın'da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde onlarca evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, direkler devrildi. Fırtına sırasında herkesin uykuda olması nedeniyle bağırış çağırışlarla uyandıklarını belirten Huriye Filiz ise, "Ne olduğunu anlayamadık. Önce bir uğultu çıktı, ardından tüm çatılar uçmaya başladı." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

AJANSLAR
27.11.2021 17:05 - Son Güncelleme: 27.11.2021 17:06
Fırtına köyü yerle bir etti! Aydın’a bağlı Şirindere, felaketi yaşadı

Aydın il genelinde sabaha karşı başlayan sağanak yağışla birlikte İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde fırtına çıktı. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, köydeki evlerin ve besihanelerin çatılarını söktü, elektrik direklerini yıktı.

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Fırtına köyü yerle bir etti! Aydın’a bağlı Şirindere, felaketi yaşadı

15 ev zarar gördü. Çok sayıda zeytin ağacı ile elektrik direği devrildi. Bazı mezar taşları yerinden söküldü. Devrilen ağaç, bir otomobile zarar verdi. İstiklal Mahallesi'nden geçen Yalkıdere Çayı'nda taşkın oluştu.

Fırtına köyü yerle bir etti! Aydın’a bağlı Şirindere, felaketi yaşadı

AYDEM Elektrik ve jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Fırtına köyü yerle bir etti! Aydın’a bağlı Şirindere, felaketi yaşadı

Fırtınanın ağaçları kökünden söktüğü köyde, maddi hasarın milyonlarla ifade edildiği bildirildi. Vatandaşlar, havanın aydınlanması ile birlikte imece usulü ve İncirliova Belediyesine bağlı ekiplerin destekleri ile yaralarını sarmaya başladı.

Fırtına köyü yerle bir etti! Aydın’a bağlı Şirindere, felaketi yaşadı

Olaydan sonra köye gelen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, fırtınanın köyü adeta yerle bir ettiğini belirterek, tek tesellilerinin yaralanma ve can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

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