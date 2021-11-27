Fırtına köyü yerle bir etti! Aydın’a bağlı Şirindere, felaketi yaşadı

15 ev zarar gördü. Çok sayıda zeytin ağacı ile elektrik direği devrildi. Bazı mezar taşları yerinden söküldü. Devrilen ağaç, bir otomobile zarar verdi. İstiklal Mahallesi'nden geçen Yalkıdere Çayı'nda taşkın oluştu.