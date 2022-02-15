Yer: Mardin... Sokak köpekleri biri 5 yaşında 4’ü çocuk 7 kişiye saldırdı: "Okula ve işe gidemiyoruz köpekleri toplasınlar"

'ÇOCUKLAR KORKUDAN OKULA GİDEMİYOR'

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan Mülkiye ve Kübra Ölçer'in amcası Sabri Ölçer, sokak köpekleri sorununa biran önce çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde ben işe gidemiyorum, çocuklar da okula gidemiyor. Yetkililere arz ediyoruz, köpekleri toplasınlar" dedi.



