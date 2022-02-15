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Haberler Yaşam Yer: Mardin... Sokak köpekleri biri 5 yaşında 4’ü çocuk 7 kişiye saldırdı: "Okula ve işe gidemiyoruz köpekleri toplasınlar"

Yer: Mardin... Sokak köpekleri biri 5 yaşında 4’ü çocuk 7 kişiye saldırdı: "Okula ve işe gidemiyoruz köpekleri toplasınlar"

Mardin'in Derik ilçesinde okuldan dönen 4 öğrenci ile 3 kişi sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Yaralılar, Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelerde tedaviye alındı. Köpeklerin saldırı anı bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan Mülkiye ve Kübra Ölçer'in amcası Sabri Ölçer, sokak köpekleri sorununa biran önce çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde ben işe gidemiyorum, çocuklar da okula gidemiyor. Yetkililere arz ediyoruz, köpekleri toplasınlar" dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

15.02.2022 20:42 - Son Güncelleme: 15.02.2022 20:44
Yer: Mardin... Sokak köpekleri biri 5 yaşında 4’ü çocuk 7 kişiye saldırdı: Okula ve işe gidemiyoruz köpekleri toplasınlar

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı.

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Yer: Mardin... Sokak köpekleri biri 5 yaşında 4’ü çocuk 7 kişiye saldırdı: Okula ve işe gidemiyoruz köpekleri toplasınlar

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Kübra (21), Mülkiye Ölçer (45), Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14) ve Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yer: Mardin... Sokak köpekleri biri 5 yaşında 4’ü çocuk 7 kişiye saldırdı: Okula ve işe gidemiyoruz köpekleri toplasınlar

Mahallelinin müdahalesiyle köpekler uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer: Mardin... Sokak köpekleri biri 5 yaşında 4’ü çocuk 7 kişiye saldırdı: Okula ve işe gidemiyoruz köpekleri toplasınlar

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yer: Mardin... Sokak köpekleri biri 5 yaşında 4’ü çocuk 7 kişiye saldırdı: Okula ve işe gidemiyoruz köpekleri toplasınlar

'ÇOCUKLAR KORKUDAN OKULA GİDEMİYOR'
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan Mülkiye ve Kübra Ölçer'in amcası Sabri Ölçer, sokak köpekleri sorununa biran önce çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde ben işe gidemiyorum, çocuklar da okula gidemiyor. Yetkililere arz ediyoruz, köpekleri toplasınlar" dedi.

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