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Türkiye ihracat rekorları kırıyor! Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre TIR kuyruğu

Türkiye'den aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa'ya götürmek için Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, 10 kilometre kuyruk oluşturdu. Özellikle son dönemde ihracat artışı kaynaklı yoğunluğa Bulgaristan'ın cevap veremediğini belirten sürücüler, Türkiye tarafında ihtiyaçlarını daha rahat giderebilmeleri için yeni TIR parkı yapılmasını istedi.

DHA
15.02.2022 16:23 - Son Güncelleme: 15.02.2022 16:23
Türkiye ihracat rekorları kırıyor! Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 10 kilometre TIR kuyruğu

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

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Türkiye ihracat rekorları kırıyor! Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 10 kilometre TIR kuyruğu

Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 10 kilometreyi bulurken, bazı sürücüler 24 saatten bu yana sırada beklediklerini anlattı.

Türkiye ihracat rekorları kırıyor! Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 10 kilometre TIR kuyruğu

"PERONLAR ARTIRILMALI"
TIR sürücüsü Ali Ünlü, bir gece öncesinden kuyruğa girdiğini belirterek, şunları söyledi:

Türkiye ihracat rekorları kırıyor! Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 10 kilometre TIR kuyruğu

"Malum dövizin yükselmesiyle Türkiye'den bayağı bir ihracat başladı. Bu da ülkemiz için güzel ama bu kadar yoğun trafikte kapılarımız yetersiz kalıyor.

Türkiye ihracat rekorları kırıyor! Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 10 kilometre TIR kuyruğu

Tuvalet ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz, güvenli istirahat yapabileceğimiz yerler istiyoruz.

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