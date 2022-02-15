Türkiye ihracat rekorları kırıyor! Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre TIR kuyruğu
Türkiye'den aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa'ya götürmek için Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, 10 kilometre kuyruk oluşturdu. Özellikle son dönemde ihracat artışı kaynaklı yoğunluğa Bulgaristan'ın cevap veremediğini belirten sürücüler, Türkiye tarafında ihtiyaçlarını daha rahat giderebilmeleri için yeni TIR parkı yapılmasını istedi.
15.02.2022 16:23
- Son Güncelleme: 15.02.2022 16:23
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.