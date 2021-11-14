Yer: Kocaeli Kartepe... TIR'ın altında ölüm kalım savaşı! Ekipler zamanla yarıştı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde TIR'ın dorsesine çarpan otomobil, metrelerce sürüklendi. Yarısı, dorsenin altına giren otomobilde sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
14.11.2021 01:03
- Son Güncelleme: 14.11.2021 01:09
06 EB 3646 plakalı otomobil ile D-100 karayolu üzerinde İstanbul istikametine giden Eray S., önünde ilerleyen M.A. idaresindeki 53 AP 287 plakalı TIR'a arkadan çarptı.