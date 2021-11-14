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Yer: Kocaeli Kartepe... TIR'ın altında ölüm kalım savaşı! Ekipler zamanla yarıştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde TIR'ın dorsesine çarpan otomobil, metrelerce sürüklendi. Yarısı, dorsenin altına giren otomobilde sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.11.2021 01:03 - Son Güncelleme: 14.11.2021 01:09
Yer: Kocaeli Kartepe... TIR’ın altında ölüm kalım savaşı! Ekipler zamanla yarıştı

Kaza, 22.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

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Yer: Kocaeli Kartepe... TIR’ın altında ölüm kalım savaşı! Ekipler zamanla yarıştı

06 EB 3646 plakalı otomobil ile D-100 karayolu üzerinde İstanbul istikametine giden Eray S., önünde ilerleyen M.A. idaresindeki 53 AP 287 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Yer: Kocaeli Kartepe... TIR’ın altında ölüm kalım savaşı! Ekipler zamanla yarıştı

TIR sürücüsü bir süre ilerledikten sonra, diğer sürücülerin uyarması ile hemen durdu.

Yer: Kocaeli Kartepe... TIR’ın altında ölüm kalım savaşı! Ekipler zamanla yarıştı

Yarısı dorsenin altında kalan otomobilin sürücüsü, bulunduğu yerde sıkıştı.

Yer: Kocaeli Kartepe... TIR’ın altında ölüm kalım savaşı! Ekipler zamanla yarıştı

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI
Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Eray S.'yi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

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