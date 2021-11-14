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Sadece yardım etmek istemişti! Eline aldığı dev piton talihsiz adamın atardamarını parçaladı: İşte o anlar

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedilen görüntüler son zamanların en çok konuşulan olayı olmaya neredeyse aday... Kendisini yılan uzmanı olarak tanıtan Kane Durrant isimli kişi eline yol ortasında gördüğü ve yardım etmek istediği eline aldı. Talihsiz adamın elinde duran yılan ani bir hareketle atardamarını ısırdı ve ikiye böldü. İşte o anlar...

14.11.2021 04:53 - Son Güncelleme: 14.11.2021 04:57
Sadece yardım etmek istemişti! Eline aldığı dev piton talihsiz adamın atardamarını parçaladı: İşte o anlar

Amatör kameraya yansıyan o anlarda yılan uzmanının yolda gördüğü bir yılanı eline aldığı anlar bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadece yardım etmek istemişti! Eline aldığı dev piton talihsiz adamın atardamarını parçaladı: İşte o anlar

Elinde tuttuğu yılana dair detayları izleyicilere anlatan adam o sırada başına geleceklerden habersiz durumda.

Sadece yardım etmek istemişti! Eline aldığı dev piton talihsiz adamın atardamarını parçaladı: İşte o anlar

Konuşmalarını sürdüren adam bir süre sonra dev pitonun ani bir hareketiyle saldırıya uğruyor.

Sadece yardım etmek istemişti! Eline aldığı dev piton talihsiz adamın atardamarını parçaladı: İşte o anlar

Direkt olarak yılanın atardamara saldırdığı o anlarda talihsiz adam da yoğun bir panik yaşıyor.

Sadece yardım etmek istemişti! Eline aldığı dev piton talihsiz adamın atardamarını parçaladı: İşte o anlar

İşte o anlar....

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