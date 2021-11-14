Sadece yardım etmek istemişti! Eline aldığı dev piton talihsiz adamın atardamarını parçaladı: İşte o anlar
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedilen görüntüler son zamanların en çok konuşulan olayı olmaya neredeyse aday... Kendisini yılan uzmanı olarak tanıtan Kane Durrant isimli kişi eline yol ortasında gördüğü ve yardım etmek istediği eline aldı. Talihsiz adamın elinde duran yılan ani bir hareketle atardamarını ısırdı ve ikiye böldü. İşte o anlar...
14.11.2021 04:53
- Son Güncelleme: 14.11.2021 04:57