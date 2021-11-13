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Yer: Kahramanmaraş! Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdü, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta düğün salonunda çıkan kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Öte yandan zanlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla 100 metreden uçuruma yuvarlandı. İşte haberin detayları...

13.11.2021 23:46 - Son Güncelleme: 13.11.2021 23:54
Yer: Kahramanmaraş! Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdü, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

Ağcalı Mahallesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda faaliyet gösteren düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

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Yer: Kahramanmaraş! Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdü, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgaya karışan bir kişi, otomobilini çevredekilerin üzerine sürerek 6 kişiyi yaraladı.

Yer: Kahramanmaraş! Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdü, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

Zanlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilini terk eden zanlı olay yerinden uzaklaştı.

Yer: Kahramanmaraş! Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdü, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yer: Kahramanmaraş! Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdü, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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