Yer: Kahramanmaraş! Kavga ettiği kişilerin üzerine aracını sürdü, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta düğün salonunda çıkan kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Öte yandan zanlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla 100 metreden uçuruma yuvarlandı. İşte haberin detayları...
13.11.2021 23:46
- Son Güncelleme: 13.11.2021 23:54
Ağcalı Mahallesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda faaliyet gösteren düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.