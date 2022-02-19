Esenyurt’ta asansörde cinsel saldırı davasında karar: Sanık 7 yıl hapisle cezalandırıldı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sitenin asansöründe bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki Filistin uyruklu sanık, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
19.02.2022 17:46 - Son Güncelleme: 19.02.2022 17:55
Tercüman vasıtasıyla savunma yapan Filistin uyruklu suça sürüklenen çocuk A.A, müştekiden özür dileyerek, şeytana uyduğunu ve olay günü arkadaşıyla alkol aldıklarını söyledi.
Arkadaşının kadını takip ettiğini belirten A.A, "Ben de ona inandım. Müştekinin arkasından gidip tuttum. Kendisini öpmek, sarılmak istedim. Müştekinin çorabını çıkarmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Öyle bir niyetim de yoktu. Heyetinizden affımı ve tahliyemi istiyorum. Ailem zor durumdadır, onları geçindiriyorum." ifadelerini kullandı.