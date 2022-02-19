Esenyurt’ta asansörde cinsel saldırı davasında karar: Sanık 7 yıl hapisle cezalandırıldı

Arkadaşının kadını takip ettiğini belirten A.A, "Ben de ona inandım. Müştekinin arkasından gidip tuttum. Kendisini öpmek, sarılmak istedim. Müştekinin çorabını çıkarmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Öyle bir niyetim de yoktu. Heyetinizden affımı ve tahliyemi istiyorum. Ailem zor durumdadır, onları geçindiriyorum." ifadelerini kullandı.