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Esenyurt’ta asansörde cinsel saldırı davasında karar: Sanık 7 yıl hapisle cezalandırıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sitenin asansöründe bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki Filistin uyruklu sanık, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

19.02.2022 17:46 - Son Güncelleme: 19.02.2022 17:55
Esenyurt’ta asansörde cinsel saldırı davasında karar: Sanık 7 yıl hapisle cezalandırıldı

Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A. ile tarafların avukatları katıldı.

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Esenyurt’ta asansörde cinsel saldırı davasında karar: Sanık 7 yıl hapisle cezalandırıldı

Tercüman vasıtasıyla savunma yapan Filistin uyruklu suça sürüklenen çocuk A.A, müştekiden özür dileyerek, şeytana uyduğunu ve olay günü arkadaşıyla alkol aldıklarını söyledi.

Esenyurt’ta asansörde cinsel saldırı davasında karar: Sanık 7 yıl hapisle cezalandırıldı

Arkadaşının kadını takip ettiğini belirten A.A, "Ben de ona inandım. Müştekinin arkasından gidip tuttum. Kendisini öpmek, sarılmak istedim. Müştekinin çorabını çıkarmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Öyle bir niyetim de yoktu. Heyetinizden affımı ve tahliyemi istiyorum. Ailem zor durumdadır, onları geçindiriyorum." ifadelerini kullandı.

Esenyurt’ta asansörde cinsel saldırı davasında karar: Sanık 7 yıl hapisle cezalandırıldı

Arkadaşının oturduğu siteye duvardan atlayarak girdiğini anlatan A.A, bahçede dolaşırken müştekiyi gördüğünü aktardı.

Esenyurt’ta asansörde cinsel saldırı davasında karar: Sanık 7 yıl hapisle cezalandırıldı

MÜŞTEKİ, SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Müşteki U.K.N. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, asansöre binene kadar fark etmediği sanığın kendisine arkadan sarıldığını, taciz ettiğini, asansörü durdurmasına da izin vermediğini anlattı.

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