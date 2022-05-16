Yer: Kocaeli... Cani amca tartıştığı yeğenini bacağından vurdu! 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı...
Kocaeli'ndeki amca yeğen tartışmasında kan aktı... Hikmet D. isimli şahıs mobilya atölyesinde tartıştığı yeğeni Yunus D.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Yunus D., tedaviye alınırken, amcası Hikmet D., 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
16.05.2022 18:14 - Son Güncelleme: 16.05.2022 18:53
İzmit'te Hikmet D., mobilya atölyesinde tartıştığı yeğeni Yunus D.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Yunus D., tedaviye alınırken, amcası Hikmet D., 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Hikmet D., bilinmeyen nedenle yeğeni Yunus D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hikmet D., tabancayla yeğenine ateş açtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yunus D.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.