Vav TV İzle
Haberler Yaşam Yer: Kocaeli... Cani amca tartıştığı yeğenini bacağından vurdu! 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı...

Yer: Kocaeli... Cani amca tartıştığı yeğenini bacağından vurdu! 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı...

Kocaeli'ndeki amca yeğen tartışmasında kan aktı... Hikmet D. isimli şahıs mobilya atölyesinde tartıştığı yeğeni Yunus D.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Yunus D., tedaviye alınırken, amcası Hikmet D., 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

16.05.2022 18:14 - Son Güncelleme: 16.05.2022 18:53
Yer: Kocaeli... Cani amca tartıştığı yeğenini bacağından vurdu! 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı...

İzmit'te Hikmet D., mobilya atölyesinde tartıştığı yeğeni Yunus D.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Yunus D., tedaviye alınırken, amcası Hikmet D., 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yer: Kocaeli... Cani amca tartıştığı yeğenini bacağından vurdu! 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı...

Olay, saat 16.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Melodi Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi.

Yer: Kocaeli... Cani amca tartıştığı yeğenini bacağından vurdu! 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı...

Hikmet D., bilinmeyen nedenle yeğeni Yunus D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hikmet D., tabancayla yeğenine ateş açtı.

Yer: Kocaeli... Cani amca tartıştığı yeğenini bacağından vurdu! 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı...

Yunus D., bacağından yaralanırken, Hikmet D. olay yerinden kaçtı.

Yer: Kocaeli... Cani amca tartıştığı yeğenini bacağından vurdu! 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı...

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yunus D.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

SON DAKİKA