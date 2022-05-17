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Haberler Yaşam "Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor" Dikkat çeken tablolar! Başkan Erdoğan tek tek anlattı

"Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor" Dikkat çeken tablolar! Başkan Erdoğan tek tek anlattı

Başkan Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, anlaşmaların imza törenine iştirak etti. İmza töreninde salondaki tablolular ise dikkat çekti. Erdoğan o tablolar için, "Ben merak ettim ama siz merak etmediniz, sağımızda ve solumuzda iki tane tablo var. Bunlar bizim arşivlerimizden bugün en önemli bizim hatıramız ve hediyemiz olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na veriyoruz. Padişah Abdülmecid'in tahta çıkışını tebrik ederek, Fransız işgaline karşı gayretli bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden, Emir Abdülkadir'in Arapça mektubu ve tercümesi. 14 Aralık 1841. Bakın nereden nereye. Padişah Abdülmecid'in tahta çıkışını tebrik ederek Fransız işgaline karşı gayretli bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Emir Abdülkadir'in Arapça mektubu ve tercümesi 14 Aralık 1841. Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor." dedi.

17.05.2022 00:21 - Son Güncelleme: 17.05.2022 00:22
Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor Dikkat çeken tablolar! Başkan Erdoğan tek tek anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak etti, ortak basın toplantısı düzenledi.

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Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor Dikkat çeken tablolar! Başkan Erdoğan tek tek anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı sırasında sağda ve solda bulunan tablolara işaret ederek, şunları söyledi: "Ben merak ettim ama siz merak etmediniz, sağımızda ve solumuzda iki tane tablo var. Bunlar bizim arşivlerimizden bugün en önemli bizim hatıramız ve hediyemiz olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na veriyoruz.

Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor Dikkat çeken tablolar! Başkan Erdoğan tek tek anlattı

Padişah Abdülmecid'in tahta çıkışını tebrik ederek, Fransız işgaline karşı gayretli bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden, Emir Abdülkadir'in Arapça mektubu ve tercümesi. 14 Aralık 1841. Bakın nereden nereye.

Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor Dikkat çeken tablolar! Başkan Erdoğan tek tek anlattı

Padişah Abdülmecid'in tahta çıkışını tebrik ederek Fransız işgaline karşı gayretli bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Emir Abdülkadir'in Arapça mektubu ve tercümesi 14 Aralık 1841. Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor."

Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor Dikkat çeken tablolar! Başkan Erdoğan tek tek anlattı
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