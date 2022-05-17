"Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nerelere dayanıyor" Dikkat çeken tablolar! Başkan Erdoğan tek tek anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı sırasında sağda ve solda bulunan tablolara işaret ederek, şunları söyledi: "Ben merak ettim ama siz merak etmediniz, sağımızda ve solumuzda iki tane tablo var. Bunlar bizim arşivlerimizden bugün en önemli bizim hatıramız ve hediyemiz olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na veriyoruz.