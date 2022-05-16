Polis aracıyla video çekmişti! Oto tamircide çalışan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Şüpheli ifadesinde videoyu 8 ay önce çektiğini söylediği öğrenildi.



Şüpheli hakkında "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçundan adli işlem başlatılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlattı.