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Polis aracıyla video çekmişti! Oto tamircide çalışan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde resmi polis otosunu kullanırken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu B.H. (25) gözaltına alındı. Şüphelinin oto tamircide çalıştığı ve aracı oto yıkamacıya götürdüğü sırada video çektiği ortaya çıktı. Öte yandan şüpheli hakkında "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçundan adli işlem başlatılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlattı.

16.05.2022 17:50 - Son Güncelleme: 16.05.2022 18:04
Polis aracıyla video çekmişti! Oto tamircide çalışan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Eyüpsultan'da resmi polis otosunu kullanırken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu B.H. (25) gözaltına alındı. şüphelinin oto tamircide çalıştığı ve aracı oto yıkamacıya götürdüğü sırada video çektiği ortaya çıktı.

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Polis aracıyla video çekmişti! Oto tamircide çalışan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Suriyeli B.H., resmi polis aracı kullanırken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Polis aracıyla video çekmişti! Oto tamircide çalışan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Video kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı ise B.H.'ye tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Polis aracıyla video çekmişti! Oto tamircide çalışan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Yapılan araştırmalarda B.H.'nin, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir oto tamircide çalıştığı, tamir için getirilen resmi polis otosunu oto yıkamaya götürdüğü sırada videoyu çektiği ortaya çıktı.

Polis aracıyla video çekmişti! Oto tamircide çalışan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Eyüpsultan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'ndeki evine gelen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis aracıyla video çekmişti! Oto tamircide çalışan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Şüpheli ifadesinde videoyu 8 ay önce çektiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli hakkında "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçundan adli işlem başlatılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlattı.

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