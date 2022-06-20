Yer: Karaman... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu silahla göğsünden vurdu
Karaman'a bağlı Alacasuluk Mahallesi 488. Sokak'ta kanlı bir tartışma yaşandı. Gözü dönen baba 26 yaşındaki oğlunu silahla ateş ederek göğsünden yaraladı. Babalar Günü'nde kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20.06.2022 01:52 - Son Güncelleme: 20.06.2022 01:52
Karaman'da Halit Ö. 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yü (26) tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı.
Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.