Vav TV İzle
Haberler Yaşam Yer: Karaman... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu silahla göğsünden vurdu

Yer: Karaman... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu silahla göğsünden vurdu

Karaman'a bağlı Alacasuluk Mahallesi 488. Sokak'ta kanlı bir tartışma yaşandı. Gözü dönen baba 26 yaşındaki oğlunu silahla ateş ederek göğsünden yaraladı. Babalar Günü'nde kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.06.2022 01:52 - Son Güncelleme: 20.06.2022 01:52
Yer: Karaman... Babalar Günü’nde tartıştığı oğlunu silahla göğsünden vurdu

Karaman'da Halit Ö. 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Ö.'yü (26) tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yer: Karaman... Babalar Günü’nde tartıştığı oğlunu silahla göğsünden vurdu

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 488 Sokakta meydana geldi. Halit Ö., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartıştığı oğlu Cahit Ö.'ye tabancayla ateş etti.

Yer: Karaman... Babalar Günü’nde tartıştığı oğlunu silahla göğsünden vurdu

Göğsünden yaralanan Cahit Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer: Karaman... Babalar Günü’nde tartıştığı oğlunu silahla göğsünden vurdu

Cahit Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Yer: Karaman... Babalar Günü’nde tartıştığı oğlunu silahla göğsünden vurdu

Baba Halit Ö. ise polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA